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Елизара Янева спаси три мачбола и сътвори драматичен обрат в Анталия

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Спорт
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Първата ракета на България навакса изоставане от 2:5 в решителния сет срещу Вероника Фалковска, а Росица Денчева също продължава напред в турнира от сериите WTA 125

Елизара Янева спаси три мачбола и сътвори драматичен обрат в Анталия
Снимка: БТА
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Елизара Янева показа изключителен характер и се класира за втория кръг на турнира от сериите WTA 125 в Анталия. 19-годишната българка спаси три мачбола и направи впечатляващ обрат срещу полякинята Вероника Фалковска за крайното 6:1, 1:6, 7:6(4) след два часа и 16 минути игра.

Поставената под №5 Янева започна по отличен начин и доминираше в първата част, която спечели с 6:1. Фалковска обаче отговори по идентичен начин във втория сет и изравни резултата след 6:1 в своя полза.

Истинската драма настъпи в решителната част. Българката загуби подаването си още в първия гейм, а след втори пробив се оказа в изключително тежка ситуация при 2:5.

Янева обаче отказа да се предаде и започна впечатляващо завръщане. При 4:5 тя отрази три мачбола на своята съперничка, след което обърна резултата до 6:5. Българката получи възможност сама да затвори двубоя, но не успя и победителката трябваше да бъде определена в тайбрек.

В него първата ракета на България поведе с 6:3. Янева пропусна още един мачбол, преди да сложи край на драмата при 7:4 и да си осигури място във втория кръг.

Успехът донесе на българката 15 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица тя заема 166-ото място. Следващото препятствие пред Янева ще бъде 26-годишната представителка на Казахстан Жибек Куламбаева.

България ще има още една представителка в основната схема в Анталия. Росица Денчева преодоля квалификациите след две поредни победи. В решителния мач тя се наложи над италианката Мириана Тона с 6:1, 6:4, след като преди това отстрани Аделина Лачинова от Латвия с 6:4, 6:0.

Денчева ще започне участието си в основната схема срещу представителката на домакините Ипек Йоз. Двете вече се срещнаха през април тази година в Санта Маргерита ди Пула, когато българката спечели с 6:4, 6:0. С достигането си до основната схема Денчева добави шест точки за световната ранглиста, където заема 280-ата позиция.

19-годишната българка ще участва и при двойките. Заедно с хърватката Мариана Дражич тя ще се изправи в първия кръг срещу италианския тандем Федерика Урджези и Аурора Зантедески.

#WTA 125 в Анталия #Елизара Янева

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