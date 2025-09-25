Емрах Стораро привикан в полицията заради клип

Фолкпевецът Емрах Стораро отново попадна в центъра на внимание, след като беше привикан в СДВР заради видео със състезание с автомобили. Клипът беше качен в социалните мрежи от колегата му Константин.

След острите реакции онлайн, Емрах се извини в ефира на „По света и у нас“, но подчерта, че се е движел с по-малко от 70 км/ч – според него толкова е ограничението. На въпрос защо скоростомерът в колата му е замазан, той отговори, че това е „нормално при спортните коли“. Видеото обаче ясно показва, че замазването е направено допълнително.

Това не е първият случай, в който певецът има проблеми с полицията заради клипове с автомобили. В началото на годината Емрах беше разпитан за видео, на което кола се движи с над 250 км/ч по Околовръстното в София. Тогава той обясни, че продавал колата, а зад волана бил друг шофьор, който я тествал.