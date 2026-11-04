Емре Бельозоглу поема Фенербахче след треньорска рокада, Станимир Стоилов с ключова роля за промяната

Фенербахче официално обяви назначаването на Емре Бельозоглу за нов старши треньор на отбора. 46-годишният специалист се завръща начело на истанбулския гранд в опит да стабилизира представянето на "жълто-сините“, които изпитват сериозни затруднения от началото на сезона в турското първенство.

Новината беше потвърдена от клуба чрез официалните му профили в социалните мрежи. За Бельозоглу това ще бъде втори период като наставник на Фенербахче, след като през 2021 година временно изпълняваше същата длъжност.

До треньорската промяна се стигна след поредица от незадоволителни резултати. Първоначално ръководството се раздели с Исмаил Картал, който приключи четвъртия си престой начело на отбора след поражението от големия съперник Галатасарай.

Впоследствие постът беше поверен временно на бившия нидерландски национал Дирк Кайт. Неговият престой обаче също се оказа кратък, като ключов момент за решението на ръководството беше загубата от Гьозтепе, воден от българския специалист Станимир Стоилов.

Така успехът на отбора от Измир се оказа с важно значение за поредната треньорска рокада във Фенербахче.

Бельозоглу пристига от друг истанбулски клуб - Касъмпаша, където работеше до момента. Той поема новото предизвикателство в труден период за "фенерите“, които заемат шестото място в турската Суперлига с актив от 16 точки след десет изиграни срещи.

Отборът се намира в серия от три поредни двубоя без победа, което допълнително увеличава напрежението върху футболистите и спортно-техническото ръководство.

Назначението идва и непосредствено преди важен европейски сблъсък. Фенербахче трябва да се изправи срещу Ливърпул в Шампионската лига тази вечер, като към момента няма яснота дали новият наставник ще има участие в подготовката на отбора за срещата.

Емре Бельозоглу е добре познато име в турския и европейския футбол. По време на състезателната си кариера той се утвърди като един от най-разпознаваемите полузащитници на своето поколение, отличавайки се с добра техника, работоспособност и лидерски качества.

Бившият турски национал има престои в италианския Интер и английския Нюкасъл, а през 2020 година прекрати активната си кариера и се насочи към треньорската професия.