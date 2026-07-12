Енчо Керязов: Надявам се България да се класира на европейско първенство по футбол по време на моя мандат

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов заяви, че една от големите му мечти е националният отбор на България да се класира за финалите на европейско първенство по футбол по време на неговия мандат. В интервю той коментира още бъдещето на спортната инфраструктура у нас, бюджета на министерството и провеждането на Джиро д'Италия в България.

Керязов подчерта, че Министерството на младежта и спорта работи за подобряване на отношенията със спортните федерации и създаването на по-добри условия за развитие на младите спортисти.

"Има натрупани проблеми в спортните федерации. Искаме да изградим доверие между министерството, федерациите и спортистите. Бюджетът ни тази година е 90 милиона“, заяви министърът.

Той разкри, че вече е провел разговори с кмета на София Васил Терзиев относно изграждането на нов национален стадион, като засега все още не е определено мястото на бъдещото съоръжение.

"България заслужава нов модерен национален стадион. Още е рано да се каже къде ще бъде изграден, а трябва да се коментира и с какви средства ще бъде финансиран, както и как ще се поддържа“, коментира Керязов.

Министърът засегна и темата за домакинството на Джиро д'Италия, като посочи, че от бюджета на спортното министерство за събитието са били отпуснати 14 милиона лева. Той призна, че е останал разочарован от недостатъчното популяризиране на ролята на ведомството по време на престижната колоездачна надпревара.

Керязов обърна внимание и на инициативата за сутрешна гимнастика в училищата, която според него трябва да се превърне в устойчива практика, както и на плановете за модернизация на спортния комплекс „Червено знаме“, определяйки проекта като една от дългосрочните цели на министерството.

В края на разговора министърът отправи и пожелание към българския футбол.