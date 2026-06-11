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Енчо Керязов: Важно е да покажем, че спортът е достъпен за всеки и че всеки има право да мечтае

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Спорт
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Министърът на младежта и спорта заяви, че очаква с нетърпение началото на световното първенство за спортисти със Синдром на Даун

Енчо Керязов
Снимка: Снимка: Министерство на младежта и спорта
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От 13 до 19 юни България ще бъде домакин на едно от най-вдъхновяващите спортни събития на годината – световното първенство за спортисти със Синдром на Даун.

За първи път страната ни ще приеме шампионата, който ще събере над 400 състезатели от цял свят.

Събитието се организира от Федерацията по адаптирана физическа активност с подкрепата на Министерството на младежта и спорта.

В продължение на седем дни София ще бъде сцена на спортни емоции, силни човешки истории и доказателство, че спортът обединява и дава равни възможности на всички.

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов заяви, че очаква с нетърпение началото на първенството и срещата със състезателите.

„Знам колко труд са положили, колко мотивирани са и с какво нетърпение очакват този момент. Това са хора, които заслужават нашето уважение и подкрепа“, подчерта Керязов.

По думите му основната цел е България да бъде не само добър организатор, но и гостоприемен домакин за всички участници и техните семейства.

„Искам всички гости да си тръгнат с прекрасни впечатления от страната ни. Да запомнят България като място, което ги е посрещнало с уважение, топлота и внимание“, каза министърът.

Шампионатът ще се проведе в пет спорта на четири различни локации в София. Сред ключовите обекти е Националният стадион „Васил Левски“, където обновената лекоатлетическа писта вече е напълно готова да приеме състезателите.

„Съоръженията са подготвени и очакваме участниците в отлични условия. Благодаря на всички институции и партньори, които работиха за успешната реализация на този проект“, допълни Керязов.

Той беше категоричен, че подкрепата за спортистите със Синдром на Даун е важна кауза както за държавата, така и за обществото.

„Тези спортисти са част от нашето общество. Те заслужават същото внимание, уважение и подкрепа като всички останали. За нас е важно да показваме, че спортът е достъпен за всеки и че всеки има право да мечтае, да се развива и да постига успехи“, заяви министърът.

На 14 юни по булевард Витоша и пред НДК ще се състоят Парадът на нациите и официалната церемония по откриването на световното първенство. В навечерието на шампионата Енчо Керязов отправи специално послание към участниците:

„Пожелавам им да бъдат щастливи, да се наслаждават на всеки миг от състезанието и да почувстват подкрепата на публиката. За тях най-важната победа е радостта от участието, приятелствата и удовлетворението от собствените постижения.“

Министърът призова и българската общественост да застане зад събитието и да подкрепи спортистите по трибуните.

„Нека покажем, че България е съпричастна. Нека бъдем там, за да ги аплодираме и да им дадем увереност, че усилията им са оценени.Тези спортисти заслужават нашето уважение и подкрепа“, завърши министър Керязов.

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#световно първенство за атлети със Синдром на Даун #Световното първенство за атлети със синдром на Даун #министър Енчо Керязов

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