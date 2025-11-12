БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за "Лукойл"

Цветелина Катанска
У нас
Основните мотиви на депутатите бяха свързани със спешност

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
С 12 гласа "за" и 3 "против" депутатите от енергийната комисия към парламента отхвърлиха ветото на президента върху поправките в Закона за търговията с нефтопродукти. Основният аргумент на управляващите беше свързан с нуждата от спешни мерки за гарантиране на безпроблемната работа на рафинерията в Бургас.

В началото на заседанието аргументите на президента Румен Радев бяха представени от неговия съветник по правните въпроси Иванка Иванова. По думите ѝ поправките противоречат на Конституцията, защото не гарантират права.

"Ограниченията в правата трябва да бъдат временни и предвидени в закона. Трябва и да са пропорционални. Разширяват се безконтролно правата на особения управител като се нанася щета върху правния мир, очаква се да има и репутационни щети за България", обясни Иванова.

От ПП-ДБ предложиха да се прецизират текстовете в закона, за да се гарантират интересите на България. Това обаче беше отхвърлено от управляващите с аргумента, че спешно трябва да бъдат направени поправките.

"Защо наистина трябва да бързаме, нека рафинерията спре работа, нека няма горива", коментира Драгомир Стойнев от "БСП - Обединена левица".

От ДПС-НН обясниха, че се налага да бъде премахнат съдебния контрол защото това би довело до обжалвания от сегашния изпълнителен директор на рафинерията.

С новите поправки в закона за търговията с нефтопродукти се разширяват функциите на т.нар. особен управител, който ще може да продава акциите на "Лукойл Нефтохим Бургас". Приходите от продажбата ще отиват в специална сметка, която ще бъде контролирана от министъра на финансите.

#особен управител #"Лукойл" #вето #Румен Радев

