ИЗВЕСТИЯ

НСО разследва свои служители след видео с опасно изпреварване

Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Oт службата определят поведението на автора на клипа като опасно, а от неправителствения сектор казват, че рисково е поведението на колите на НСО

нсо разследва свои служители видео опасно изпреварване
НСО започва вътрешна проверка във връзка с публикуваното в социалните мрежи видео, в което техни автомобили се движат с висока скорост в насрещното платно на извънградски път и застрашават останалите участници в движението.

От службата определят поведението на автора на клипа като опасно, а от неправителствения сектор казват, че рисково е поведението на колите на НСО.

Скандалното видео е заснето от автомобил, който се движи срещу колите със специален режим. Една от тях подава светлинен сигнал на шофьора отсреща, който е принуден да навлезе в банкета, за да избегне челен удар с кортежа.

Според бившия директор на Националната служба за охрана Румен Миланов, вероятно кортежът е бързал, но трудно могат да се оправдаят действията на охранителите.

Ген. Румен Миланов, бивш директор на НСО: „Ако говорим само за клипа – да, действително има опасност, но въпросът е защо служителите на НСО са предприели тези действия. Това е големият въпрос. Определено носи риск това поведение, но не знаем цялата ситуация.“

Разпоредената вътрешна проверка ще покаже защо кортежът се е движил по този начин. Ако няма основателна причина за това, според генерала, трябва да се наложат дисциплинарни наказания.

Ген. Румен Миланов, бивш директор на НСО: „Искам да кажа на хората: когато видите подобна ситуация, намалете скоростта и минете в дясно. Не е нужно да спирате, но се съобразете с това, което става на пътя.“

От Асоциацията на пострадалите при катастрофи са убедени, че авторът на видеото е имал огромен късмет и е избегнал челен удар. При липса на банкет на пътя или при наличието на мантинела, последиците щяха да са трагични.

Владимир Тодоров, Асоциация на пострадалите при катастрофи: „Изключително нагло и арогантно поведение на служителите на НСО, заплашващо живота на други хора. Това, което предвижда законът, е, че се дава възможност на НСО да нарушава правилата за движение, но при две условия – да не създават опасност за движението и да има необходимост. Аз не знам дали тези две условия отговарят.“

В позиция до медиите от НСО обясняват, че „кортежът“ включва полицейски коли, линейка и всичко необходимо, съгласно професионалните стандарти за охрана. Определят поведението на пътя на автора на клипа като рисково и като заплаха както за собствената му безопасност, така и за безопасността на охраняваното лице.

Въпреки това от службата заявяват, че ще извършат проверка, която да установи конкретните обстоятелства.

