Покачване на цената веднъж на ден: Австрийският модел за горивата вдъхнови Германия

В Германия обмислят да се сложат край на постоянно променящите се цени на горивата и да въведат "австрийския модел" на бензиностанциите.

Това означава, че цената ще се покачва само веднъж на ден, но падането ѝ е възможно през целия ден.

За шофьорите в Германия собствениците на бензиностанции играят "пинг-понг" с цените на горивата. Бизнес стратегия, заради която много клиенти са развили собствена тактика.

"Избягвам да зареждам през уикендите, в четвъртък вечер и петък".

Проучване на германската федерална служба за борба с картелите разкри, че бензиностанциите повишават или намаляват цената почти двадесет пъти на ден. Но има и дни, в които цената е била променяна 50 пъти.

"Сега пристигнах на бензиностанцията и видях, че цената се е променила. Понякога това ме побърква".

Във Федералния съвет е предложен план, който премахва "пинг-понг" с цените и въвежда покачване на цената само веднъж на ден, както е в Австрия. Там цената се вдига единствено в 12 часа на обяд.

"Ако променяха цената само веднъж на ден, това би било много хубаво за нас, таксиметровите шофьори. Всички, които караме таксита, ще оценим такава мярка".

За да се ограничи спекулативното покачване на цените на горивата, Австрия въвежда този модел през 2011 година.

Освен еднократното увеличение бензиностанциите се задължават да публикуват цените в онлайн платформи.



Оказва се, че мярката е постигнала ценова стабилност и ценовите колебания са станали много по-предвидими.

Австрийските власти са постигнали и психологически ефект - хората са спрели да се страхуват, че са жертва на картели.

Моделът на Австрия отдавна вдъхновява европейските държави, но досега нито една не го е въвела изцяло на своя територия.

Още през 2013 година Германия въвежда изискването бензиностанциите да въвеждат всяка ценова промяна в база данни.



Подобни програми са създадени също във Франция и Финландия, но никоя от тях все още не е въвела еднократно покачване на цените на горивата на ден.