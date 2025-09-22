БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Енрике Иглесиас събра над 30 000 души на националния стадион

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази
енрике иглесиас хиляди фенове стадион васил левски снимки
Слушай новината

"Обичам ви, България. See you soon“ – с тези думи Енрике Иглесиас завърши петия си, най-мащабен концерт у нас. Над 30 000 души на националния стадион „Васил Левски“ пяха в хор с любимеца си.

В продължение на 90 минути испанската звезда изпълни 19 песни от различни периоди на кариерата си – от класически хитове като Bailamos (1998) и Be with You (1996) до по-нови парчета като Chasing the Sun (2021) и Me pase (2021).

Иглесиас често общуваше с публиката на български, като вдигна наздравица с феновете и дори се пошегува, че на стадиона има „60 процента жени и 40 процента мъже“.

Най-емоционалният момент настъпи при изпълнението на Cuando Me Enamoro (2010), когато певецът слезе от сцената и запя сред феновете.

Концертът премина в истински латино купон под открито небе, съчетаващ романтични балади и танцувални ритми, а финалът остави феновете с обещание за нова среща.

Последвайте ни

ТОП 24

Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на страната на Дембеле
1
Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на...
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
2
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
3
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите "Златната топка" за 2025 г. (ОБЗОР)
4
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите...
Трима души получиха шанс за нов живот след успешна донорска ситуация в Пловдив
5
Трима души получиха шанс за нов живот след успешна донорска...
Транспортен хаос в Европа: Разследването на кибератаката продължава
6
Транспортен хаос в Европа: Разследването на кибератаката продължава

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
5
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Деца

Лимонът – естественият помощник за повече концентрация
Лимонът – естественият помощник за повече концентрация
От плаж до пуловер От плаж до пуловер
Чете се за: 01:20 мин.
Откриха втора луна: Мистериозният спътник на Земята Откриха втора луна: Мистериозният спътник на Земята
Чете се за: 01:15 мин.
Усман Дембеле и Айтана Бонмати грабнаха Златната топка 2025 Усман Дембеле и Айтана Бонмати грабнаха Златната топка 2025
Чете се за: 02:12 мин.
Билетите за градския транспорт вече и в телефона ти Билетите за градския транспорт вече и в телефона ти
Чете се за: 01:12 мин.
Центърът на София без автомобили за Деня на мобилността Центърът на София без автомобили за Деня на мобилността
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Комисия в СОС изслушва ръководството на "Топлофикация" заради казуса "Дружба"
Комисия в СОС изслушва ръководството на "Топлофикация"...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Технически проблем с есемесите за платено паркиране в София Технически проблем с есемесите за платено паркиране в София
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Обиски и арести при разбиване на криптоизмама за над 100 млн. евро, България е в схемата Обиски и арести при разбиване на криптоизмама за над 100 млн. евро, България е в схемата
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Франция също призна държавата Палестина
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Д-р Николова: Пием страшно много антибиотици, защото не се ваксинираме
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Тръмп обяви "Антифа" за терористична организация
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Потребителската кошница у нас поскъпна с 1 лев
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ