Енрике Иглесиас събра над 30 000 души на националния стадион

"Обичам ви, България. See you soon“ – с тези думи Енрике Иглесиас завърши петия си, най-мащабен концерт у нас. Над 30 000 души на националния стадион „Васил Левски“ пяха в хор с любимеца си.

В продължение на 90 минути испанската звезда изпълни 19 песни от различни периоди на кариерата си – от класически хитове като Bailamos (1998) и Be with You (1996) до по-нови парчета като Chasing the Sun (2021) и Me pase (2021).

Иглесиас често общуваше с публиката на български, като вдигна наздравица с феновете и дори се пошегува, че на стадиона има „60 процента жени и 40 процента мъже“.

Най-емоционалният момент настъпи при изпълнението на Cuando Me Enamoro (2010), когато певецът слезе от сцената и запя сред феновете.

Концертът премина в истински латино купон под открито небе, съчетаващ романтични балади и танцувални ритми, а финалът остави феновете с обещание за нова среща.