Ерик Биле: Вече имаме мотивация да побеждаваме повече

Ерик Биле сподели, че мотивацията в Лудогорец да побеждава вече е по-голяма след силния старт на сезона в Лига Европа. „Орлите“ надделяха над Малмьо с 2:1 на стадион „Еледа“, а нападателят изигра ключова роля. Котдивоарецът отбеляза втория гол, който падна през първото полувреме.

"Беше много важно да победим, защото през миналия сезон в Лига Европа не спечелихме мачове. Вече имаме мотивация да побеждаваме повече. Радостен съм, че реализирах гол. Това е много специален момент за мен. Искам да бележа голове и това е моята работа."

"Разбираме се добре, важно е да побеждаваме. Гледахме с голямо нетърпение към тези мигове. Показахме новото лице на отбора. Мачовете в Европа са изключително важни. Това е голямата мечта на всички играчи. Искам да помогна на отбора да направи разликата. Целта е да играем и в Шампионската лига", каза Биле.