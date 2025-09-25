Петър Станич: Успяхме да направим това, което планирахме

Петър Станич коментира, че в Лудогорец са свършили това, което са планирали за старта на Лига Европа. Разградчани отказаха Малмьо с 2:1 на стадион „Еледа“, а сърбинът бе сред героите. Халфът бе точен от дузпа в началото и окрили „орлите“ за успеха.

"Малмьо играе добре и атмосферата беше страхотна. Успяхме да направим това, което планирахме. Наказахме грешките на домакините и сме много щастливи от победата. Във футбола всеки може да реализира голове. Това е част от красотата на спорта. Бяхме фокусирани и след почивката, трябваше да го направим. Прибираме се с трите точки.“

„В самия край домакините получиха добра енергия от публиката при атаките, но се противопоставихме добре на съперника. Важно е, че започваме така - за нашето самочувствие. Предстои ни дълго пътешествие. Трябва да сме психически стабилни и искаме да продължим напред“, каза Станич.