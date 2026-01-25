БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път...
Чете се за: 00:57 мин.
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

Ерик Перо триумфира в масовия старт от Световната купа в Нове Место

Спорт
Френският биатлонист се изкачи начело в генералното класиране.

ерик перо триумфира масовия старт световната купа нове место
Снимка: БТА
Французинът Ерик Перо спечели масовия старт от Световната купа по биатлон за мъже в Нове Место и оглави генералното класиране преди Олимпийските игри в Италия. Той записа втората си победа от началото на сезона, седма в кариерата и трета в масов старт.

Перо оглави класирането на втората стрелба и повече не отстъпи първото място в състезанието. 24-годишният французин оглави класирането на втората стрелба и покри 15-километровата дистанция за 35:59.6 минути. Така той се изкачи начело в генералното класиране с 37 точки пред Томазо Джакомел, който допусна цели пет грешки в стрелбата и завърши на 11-о място.

Перо вече е първи и в дисциплината масов стaрт, където поведе с 45 точки на италианеца.

Втори се нареди Кембъл Райт, който записа първия подиум на на състезател извън Европа за годината. 23-годишният американец, роден в Нова Зеландия, зае втората позиция на третата стрелба и застана равен на рубежа до Перо в края, но допусна първата си грешка и финишира с 20.2 секунди пасив.

Трети в Нове Место финишира норвежецът Свере Дален Аспенес, който записа първия си подиум за сезона. Той изостана на 22.1 секунди и не сгреши на рубежа.

Състезанието премина без българско участие.

