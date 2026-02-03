Ерин Джаксън и Франк Дел Дука ще са знаменосци на САЩ за Игрите в Милано/Кортина

Състезателите по бързо пързаляне с кънки Ерин Джаксън и бобслей Франк Дел Дука ще бъдат знаменосци на САЩ по време на церемонията на откриването на Олимпийските игри в Италия в петък, съобщава агенция Ройтерс. Двамата бяха избрани в гласуване от останалите американски олимпийци.

Джаксън е шампионка на 500 метра от Пекин, а Дел Дука, чието семейство е от италиански произход, не успя да запише подиум в отборните дисциплини по бобслей през 2022.

"За мен е изключителна чест да представям Съединените щати на международната сцена. Ще бъда там не само за мен, а за семейството ми, за съотборниците ми, за родния ми град и за всички хора в страната, които вярват в мощта на спорта", зави Джаксън, цитирана от Ройтерс.

Знаменосци на българската делегация ще бъдат фигуристката Александра Фейгин и биатлоностът Владимир Илиев.