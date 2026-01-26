БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Чете се за: 00:30 мин.
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по...
Чете се за: 00:22 мин.
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ершимшек: Мачовете в Шампионската лига са незаменим опит за отбора

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
Спорт
Запази

Марица приема Девелопрес във вторник от 18:30 часа в зала Колодрума.

Ахметджан Ершимшек
Снимка: Официален сайт / volleymaritza.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек даде пресконференция преди последното домакинство на отбора в група Е от Шампионската лига по волейбол за жени срещу полския Девелопрес (Жешув). На брифинга в зала Колодрума присъстваха и състезателките Кая Николова и Дияна Борисова.

Наставникът на маричанки изрази задоволство от представянето на неговия тим до момента в мачовете от най-силния европейски клубен волейболен турнир, след като след четири изиграни срещи българският шампион заема третата позиция в класирането с 4 точки в актива си.

„За нас в момента е доста натоварен период. Вчера изиграхме един много важен мач срещу Левски и днес ще направим една добра, но кратка тренировка, защото физически трябва да сме подготвени. Психологически сме готови. Знаем как да играем такива мачове и харесваме да сме част от Шампионската лига”, започна Ершимшек.

„Доволен съм как играем с изключение на последния ни двубой в Шампионската лига. Всеки мач за нас е един много добър опит. Нашата игра се развива, което ме прави щастлив, защото за всеки е мечта да играе в Шампионската лига. Независимо, че понякога губим, това е незаменим опит за отбора. Разбира се, ако накрая постигнем целта си – ще бъдем още по-щастливи”, обясни още турският специалист и сподели очакванията си за предстоящия двубой срещу полския шампион.

„Ако гледаме мачовете на Девелопрес до момента – когато играят като гости, леко се затрудняват. Надявам се, че утре ще успеем да ги затрудним. Несъмнено те са най-силният отбор в нашата група. Ще бъде труден мач, но аз вярвам в нашия отбор и съм сигурен, че ще се борим докрай. Спечелихме един гейм при гостуването на Девелопрес в първия ни двубой от групата. Това е много важно за нас в стремежа ни да преминем напред. Както казах, започваме да играем по-добре. Винаги първият мач е труден за изиграване, независимо от състезанието. Вярвам се, че утре можем да се справим по-добре от гостуването в Полша“, завърши Ахметджан Ершимшек.

Центърът Кая Николова акцентира върху сервиса и посрещането като ключови елементи в предстоящия сблъсък.

„Момичетата са много мотивирани за мача утре. Всяка от нас се старае да тренира по най-добрия възможен начин, да спазваме указанията и да се раздаваме на сто процента. Винаги сервисът и посрещането са важни. Ако имаме силен сервис, цялата ни игра се успокоява. Винаги публиката дава една изключително голяма мотивация и подкрепа. Те са седмият играч на полето”, заяви Николова.

Посрещачката Дияна Борисова пък призна, че всеки един подобен двубой помага на Жълто-сините да се усъвършенстват.

„Чувствам се много добре. Винаги има вълнение преди тези мачове. Посрещането е един основен елемент, който ако успеем да овладеем, ще разкъсаме тяхната блокада и така ще улесним нашата игра. Това за мен са мачове, които могат да ни усъвършенстват още повече“, каза Борисова.

Марица приема Девелопрес на 27 януари (вторник) от 18:30 часа в зала Колодрума.

#Ахметджан Ершимшек #ЖВК Марица Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
2
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
3
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас -...
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
4
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер
6
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
3
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Европейски волейбол

Алекс Николов с 30 точки при загуба на Кучине Лубе Чивитанова
Алекс Николов с 30 точки при загуба на Кучине Лубе Чивитанова
Още една победа за Алекс Грозданов и полския първенец Богданка ЛУК (Люблин) в Шампионската лига Още една победа за Алекс Грозданов и полския първенец Богданка ЛУК (Люблин) в Шампионската лига
Чете се за: 01:10 мин.
България ще играе с Франция, Италия и Чехия в група II на европейското първенство по волейбол за мъже под 22 г. България ще играе с Франция, Италия и Чехия в група II на европейското първенство по волейбол за мъже под 22 г.
Чете се за: 01:02 мин.
Цветан Соколов бе над всички, но това не помогна на Халкбанк да победи Рьозеларе в Шампионската лига Цветан Соколов бе над всички, но това не помогна на Халкбанк да победи Рьозеларе в Шампионската лига
Чете се за: 00:37 мин.
Алекс Николов беше най-резултатен при победа на Кучине Лубе Чивитанова в Шампионската лига Алекс Николов беше най-резултатен при победа на Кучине Лубе Чивитанова в Шампионската лига
Чете се за: 00:37 мин.
Венислав Антов попадна в идеалния отбор на кръга във Франция Венислав Антов попадна в идеалния отбор на кръга във Франция
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Чете се за: 00:30 мин.
Регионални
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на служебно правителство Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на служебно правителство
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г. ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във врачанското...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Разнобой в кабинета: Премиерът и външният министър в задочен спор...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, което е...
Чете се за: 02:25 мин.
Още
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната епидемия
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ