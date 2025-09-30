ЕС и Украйна ще изразходват 2 млрд. еврпо за производство на дронове

ЕС и Украйна постигнаха съгласие да изразходват общо два милиарда евро за производството на дронове. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Съобщението беше направено на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Според фон дер Лайен средствата ще позволят на Украйна да увеличи производствения си капацитет за дронове и същевременно ще даде възможност на ЕС да се възползва от тази технология.

"Европа трябва да даде силен и единен отговор на нахлуването на дронове от Русия по нашите граници. И затова ще предложим незабавни действия за създаване на стена от дронове като част от инициативата "Бдителност по източния фланг". Трябва да действаме заедно с Украйна и с НАТО", каза Урсула фон дер Лайен.

Председателят на ЕК и генералният секретар на НАТО подчертаха и нуждата от ускорено изграждане на така наречената стена срещу дронове на източния фланг.