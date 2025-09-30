ЕС и Украйна ще изразходват 2 млрд. еврпо за производство на дронове

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Трябва да защитим небето си, заяви генералният секретар на НАТО

ЕС и Украйна постигнаха съгласие да изразходват общо два милиарда евро за производството на дронове. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Съобщението беше направено на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Според фон дер Лайен средствата ще позволят на Украйна да увеличи производствения си капацитет за дронове и същевременно ще даде възможност на ЕС да се възползва от тази технология.

"Европа трябва да даде силен и единен отговор на нахлуването на дронове от Русия по нашите граници. И затова ще предложим незабавни действия за създаване на стена от дронове като част от инициативата "Бдителност по източния фланг". Трябва да действаме заедно с Украйна и с НАТО", каза Урсула фон дер Лайен.

Председателят на ЕК и генералният секретар на НАТО подчертаха и нуждата от ускорено изграждане на така наречената стена срещу дронове на източния фланг.

"Трябва да защитим небето си. Инициативата за стена от дронове е навременна и необходима, защото в крайна сметка не можем да харчим милиони евро или долари за ракети, за да унищожим дронове, които струват само няколко хиляди долара. Така че се нуждаем от стена от дронове", заяви Марк Рюте.

