ЕС тръгва на битка с хранителните и текстилните отпадъци

Чете се за: 01:25 мин.
По света
Снимка: БГНЕС/Архив
Всеки европеец изхвърля средно 132 кг храна и 12 кг дрехи и обувки всяка година. Затова Европейският парламент прие нови правила, които целят по-чиста и по-устойчива Европа до 2030 г.

Храна: по-малко боклук, повече споделяне
До 2030 г. целта е хранителните отпадъци да се намалят с:
• 10% в производството и преработката
• 30% в магазините, ресторантите и домовете ни
Непродадената, но годна за ядене храна трябва да се дарява, вместо да отива на сметището.
Дрехи: нови правила за модата
Производителите ще плащат за събиране, сортиране и рециклиране на текстилни отпадъци.
Това включва всичко – от тениски и маратонки до завеси и покривки.
ЕС държавите могат да създадат такива схеми и за матраци.
Ще се следят и практиките на бързата мода, която бълва тонове евтини дрехи.
Какво следва?
Страните от ЕС имат 20 месеца, за да впишат правилата в законите си.
Производителите ще имат до 2 години и половина, за да се нагодят (малките фирми – с 1 година повече).

В ЕС всяка година се генерират 60 милиона тона храна и 12,6 милиона тона текстилни отпадъци. По-малко от 1% от дрехите се рециклират в нови.
Време е това да се промени – а правилата вече са тук!

