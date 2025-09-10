ЕС тръгва на битка с хранителните и текстилните отпадъци



Всеки европеец изхвърля средно 132 кг храна и 12 кг дрехи и обувки всяка година. Затова Европейският парламент прие нови правила, които целят по-чиста и по-устойчива Европа до 2030 г.

Храна: по-малко боклук, повече споделяне

До 2030 г. целта е хранителните отпадъци да се намалят с:

• 10% в производството и преработката

• 30% в магазините, ресторантите и домовете ни

Непродадената, но годна за ядене храна трябва да се дарява, вместо да отива на сметището.

Дрехи: нови правила за модата

Производителите ще плащат за събиране, сортиране и рециклиране на текстилни отпадъци.

Това включва всичко – от тениски и маратонки до завеси и покривки.

ЕС държавите могат да създадат такива схеми и за матраци.

Ще се следят и практиките на бързата мода, която бълва тонове евтини дрехи.

Какво следва?

Страните от ЕС имат 20 месеца, за да впишат правилата в законите си.

Производителите ще имат до 2 години и половина, за да се нагодят (малките фирми – с 1 година повече).



В ЕС всяка година се генерират 60 милиона тона храна и 12,6 милиона тона текстилни отпадъци. По-малко от 1% от дрехите се рециклират в нови.

Време е това да се промени – а правилата вече са тук!