Естония предприема нови мерки за сигурност след опит за руски саботаж

Карта: Helen Wright/ERR/OSM - Естонско-руската граница преминава през Чудско-Псковското езеро (езерото Пейпус). Граничните пунктове са отбелязани на картата

Осем латвийски граждани бяха задържани след опит да проникнат в базата на компанията Threod Systems във Виймси, северно от Талин, в събота (14 ноември) сутринта. Групата е целяла да предизвика експлозия и да подпали сградата. Компанията произвежда, наред с другото, разузнавателни и ударни дронове с голям обсег на действие.

Естонската служба за вътрешна сигурност (KAPO) съобщи, че нападението е извършено по нареждане на руското военно разузнаване – ГРУ.

Това е вторият опит за палеж на компания от отбранителната индустрия от август насам, когато мишена стана базираната в Талин Milrem Robotics.

В изявление в неделя Михал посочи, че е обсъдил възможността за затваряне на естонско-руската граница с министъра на вътрешните работи Игор Таро („Естония 200“) и е възложил на министъра и на правителствената канцелария да „подготвят необходимите стъпки“.

„Ако Русия продължи с хибридните си операции в Естония – а ние знаем, че руските разузнавателни служби използват граничните пунктове, за да оказват влияние върху хората – трябва да сме готови да намалим рисковете, пред които сме изправени“, заяви той.

Снимка: Siim Lõvi/ERR - Премиерът Кристен Михал (Партия на реформите)

„В нощта на 14 ноември опит за саботаж, поръчан от ГРУ, беше насочен срещу естонската отбранителна компания Threod Systems. Мащабните щети бяха предотвратени благодарение на засилените мерки за сигурност и бързата реакция на правоохранителните органи. Извършителите са задържани. Това е част от по-широката хибридна война на Русия срещу Европа, целяща да намали подкрепата за Украйна и натиска върху Москва. Няма да се оставим да бъдем сплашени. Естония се подготвя за възможността да затвори границата си с Русия, за да намали рисковете за нашите граждани и националната сигурност“, написа Кристен Михал в социалната мрежа Екс на 15 ноември 2026 г. „Затварянето на границата ще намали заплахата за хората в Естония и ще изпрати ясно послание, че атаките срещу отбранителната индустрия и отбранителните способности на страната са неприемливи“, допълни премиерът.

По думите му Русия се опитва „да ни уплаши, да ни накара да се колебаем и да отслаби подкрепата ни за Украйна, но отговорът на Естония е точно обратният“.

„Естония е безопасна и сигурна. Нашите държавни институции са бдителни, а хората и бизнесът ни знаят как да реагират. Няма да се уплашим“, подчерта Михал.

Границата ще бъде затворена през декември

Естония има три действащи гранични контролно-пропускателни пункта с Русия – в Нарва, Лухамаа и Койдула, през които преминават пешеходци и товарни превози. Пунктовете работят по 12 часа на ден – от 7.00 до 19.00 часа.

Пунктът в Нарва е особено натоварен през лятото и около новогодишните празници, тъй като е един от малкото сухопътни коридори с Русия в Европа, останали отворени за пътници след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г.

Вътрешният министър Игор Таро съобщи, че следващата седмица правителството ще обсъди затварянето на всички шосейни гранични пунктове между Естония и Русия от началото на декември.

Снимка: Priit Mürk / ERR - Министърът на вътрешните работи Игор Таро („Естония 200“)

„Естония вече ограничи значително трафика към и от Русия на нашите гранични пунктове, като всеки път предупреждавахме, че по-нататъшна ескалация може да доведе до пълното му спиране. Сега този момент настъпи – след разговори с министър-председателя ще предложа на правителството всички шосейни гранични пунктове между Естония и Русия да бъдат затворени както за пешеходци, така и за превозни средства от началото на декември“, заяви Таро.

Правителството ще реши през следващите дни дали мярката ще бъде временна, или безсрочна, добави той.

Жителите на Естония и шофьорите на камиони, които са пътували до Русия, ще могат да се приберат в страната през следващите две седмици.

„След това пътят към дома може да стане дълъг и сложен. С тази стъпка допълнително ще ограничим рисковете, свързани със сигурността и заобикалянето на санкциите, и ще изпратим ясен сигнал към държавата агресор, че враждебните действия имат своите последствия и цена“, каза още Таро.

В публикация в социалната мрежа Екс Министерството на външните работи потвърди, че границата ще бъде затворена от 1 декември:

„Естония ще затвори всички естонско-руски гранични пунктове от 1 декември. Опитите на Русия да ни сплаши, дестабилизира или подкопае сигурността ни ще си имат цена. Ще предприемем всяка необходима стъпка, за да защитим сигурността на Естония“, гласи съобщението.

Статия, написана от ERR News (ERR), първоначално публикувана на 15 ноември 2026 г.