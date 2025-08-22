БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Ева Брезалиева поведе на финала в многобоя на световното по художествена гимнастика

Българката демонстрира спокойствие и класа на четирите уреда в Рио де Жанейро.

Снимка: БТА
Слушай новината

Ева Брезалиева оглави класирането на лед първата група на финала в индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро, което може да наблюдавате в ефира на БНТ. Българката изигра отличи четири съчетания и заслужено се намира на първо място.

В третия състезателен ден на 41-ото издание на шампионата най-добрите 18 гимнастички от квалификацията стартираха битка за абсолютната световна титла. Родната грация не разочарова, показвайки стабилна и уверена игра на килима в четирите съчетания. Възпитаничката на Бранимира Маркова събра актив от 112.200 (28.450 на обръч, 27.950 на топка, 28.800 на бухалки и 27.000 на лента) и води в класирането. демонстрира класа, трудна гимнастика, страхотна артистичност и не допусна грешки в изпълненията си. Бреазлиева демонстрира класа, трудна гимнастика, страхотна артистичност и не допусна грешки в изпълненията си.

На временната втора позиция е представителката на домакините Барбара Домингос също със сбор от 112.200 (28.250, 27.250, 29.100, 27.600). Полина Карика (Украйна) е трета със 110.600 точки (27.650, 27.800, 28.750, 26.400).

Предстои поток А, в който е абсолютната европейска шампионка за 2024-а Стилияна Николова. Българката , която днес празнува своя 20-и рожден ден, е със стартов номер 7 и започва със съчетание с бухалки.

