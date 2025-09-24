Евакуация в „Хаджи Димитър“: хората от блок 2 трябва да се изнесат до 5 ноември

Живеещите в блок 2 на ул. „Спас Гинев“ в столичния квартал „Хаджи Димитър“ имат краен срок – до 5 ноември трябва да напуснат домовете си. Причината са опасни пукнатини в сградата, които според експертите крият риск за живота и здравето на хората.

Сигналът е подаден от самите живущи, а проверка на Университета по архитектура, строителство и геодезия установява „дефекти от аварийно състояние“ и дори опасност от прекъсване на ток и вода.

Какво следва:

Сградата ще бъде или укрепена, или разрушена – решението още не е взето.

На някои семейства вече е отпусната помощ за наем.

Общината разглежда оферти за проект за възстановяване на блока.

От „Метрополитен“ обясняват, че строежът на метрото в района не е причина за пукнатините – според експертизите сляганията са минимални и в допустими норми.

След 5 ноември в блока няма да се влиза – полиция и охрана ще пазят сградата. Всеки, който остане, поема личен риск за живота си.