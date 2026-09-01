Евертън връща Фоларин Баологун във Висшата лига

Евертън се споразумя за сделка за 40 милиона паунда за нападателя Фоларин Балогун от Монако, съобщават медиите в Англия.

Клубът от Ливърпул иска да подсили нападателната си линия преди крайния срок за осъществяване на трансфери във вторник, като 25-годишният национал на САЩ беше основната цел за "карамелите".

Балогун има сериозен шанс да играе отново във Висшата лига само три сезона след раздялата си с Арсенал, за да премине в Монако.

Фоларин Балогун е отбелязал 31 гола в 91 мача във всички турнири за отбора от Лига 1, като има и12 попадения от 31 двубоя с екипа на САЩ.

Ръководството на Евертън работи и по евентуално завръщане на Джак Грийилиш от Манчестър Сити, който може да изкара сезона при "карамелите" като преотстъпен.