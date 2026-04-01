Еврокомисията предлага първите промени в търговията с емисии в Съюза

Европейската комисия представи днес първата промяна в схемата на ЕС за търговия с емисии. Тя е свързана с ревизиране на функционирането на Резерва за стабилност на пазара, а целта е повишаване на стабилността и предвидимостта на търговията с емисии.

Резервът за стабилност на пазара е механизъм, който регулира баланса между търсенето и предлагането на въглеродни квоти в Съюза и общия брой квоти в обръщение. Когато общият броят на квотите в обръщение надхвърли 1096 милиона, механизмът изтегля квоти. Когато общият брой на квоти в обръщение падне под 400 милиона, се освобождават 100 милиона квоти за тръжна продажба.

От 2024 година насам броят на квотите в Резерва не трябва да надвишава 400 милиона. Когато този праг се надвиши, квотите се обявяват за невалидни. Днешното предложение премахва механизма за анулиране на квоти в резерва над 400 милиона. То позволява те да бъдат запазени като буфер, който може да подкрепи стабилността на пазара, ако това се наложи. Очаква се предложената промяна до подготви по-добре Резерва за стабилност на пазара за евентуално свиване на предлагането през следващите десетилетия.

Схемата за търговия с емисии в ЕС е основен двигател на декарбонизация. Тя значително намали потреблението на изкопаеми горива и доведе до големи инвестиции в чиста енергия от възобновяеми и нисковъглеродни източници.

Предложението за изменение на Решението относно резерва за стабилност на пазара ще бъде представено на Европейския парламент и на Съвета и ще трябва да бъде прието по обикновената законодателна процедура.

През юли 2026 г. ЕК ще последва цялостен преглед на Системата за търговия с емисии в ЕС.