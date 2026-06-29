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Европа се готви да посрещне зимата с най-ниските си запаси от газ за последните 15 години

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Европа се готви да посрещне зимата с най-ниските си запаси от газ за последните 15 години
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Европа се готви да посрещне зимата с най-ниските си запаси от газ за последните 15 години, което поставя риск от по-високи цени за бизнеса и домакинствата.

Прогнозите са, че до началото на отоплителния сезон хранилищата ще бъдат едва 76% запълнени. След особено студена зима възстановяването на запасите започна от 28 на сто и съораженията са пълни наполовина.

Запасяването с нови количества започна бавно през април заради високите цени. Според Европейската комисия настоящите нива на съхранение не пораждат непосредствени опасения за енергийната сигурност. Брюксел препоръча на страните членки да запълнят съоръженията си до 80%, за да облекчат натиска върху цените.

Ситуацията в Европа може да се промени, ако производственият капацитет напълно се възстанови, а нарушенените доставки през Ормузкия проток стабилно потекат към световните пазари. Корабоплаването обаче е под натиск на фона на поредната размяна на удари между Вашингтон и Техеран и несигурността какво следва след изтичането на 60-дневното примирие.

#15 години #запаси от газ #Европа

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