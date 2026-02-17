БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Европейската прокуратура в София обвини четирима за измамно получаване на обещетения за заетост

Десислава Апостолова
Всичко от автора
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Измамата е на стойност 42 621 евро

Европейската прокуратура в София внесе днес обвинителен акт срещу четирима заподозрени, обвинени в измамно получаване на обезщетения за заетост за хора с увреждания.

Според разследването две компании са регистрирани с единствената цел да участват в програма на ЕС, финансирана от Европейския социален фонд (ЕСФ), насочена към интегриране на хора с трайни увреждания на пазара на труда, като по този начин се повиши социалното им приобщаване. Доказателствата показват, че подсъдимите не са имали намерение да извършват реална търговска дейност или да осигуряват работни места на лицата от целевите групи. Вместо това цялата схема е била насочена към незаконно получаване на средства от ЕС, предназначени за заплати на фиктивните служители.

С помощта на съучастник, трима управители на компаниите са удостоверили фалшиво, че са наели хора от целевите групи, докато в действителност не са извършвали никаква дейност. Освен това, подсъдимите са поискали фиктивните служители да им върнат повече от половината от дължимата им заплата в брой, за да не остане следа от измамата.

Средствата, получени от двете компании, възлизат на 42 621 евро (83 359 лева).

Ако вината им бъде доказана, подсъдимите са изправени пред присъди от две до осем години лишаване от свобода.

