Falcons се класира за финал на голям турнир на Counter Strike 2 за първи път в историята си

Falcons и MOUZ ще излязат един срещу друг в спор за титлата от турнира по Counter Strike 2 PGL в румънския град Клуж-Напока с награден фонд 1 250 000 долара. Двата международни отбора вече се срещнаха веднъж в надпреварата, като играчите на саудитската организация надделяха с 2:1 карти, за да се класират за плейофите.

В първия полуфинал за деня №9 в ранглистата на създателите на играта Valve MOUZ триумфира с 2:1 (16:14, 8:13, 13:5) срещу №15 Astralis. Легендарната датска организация можеше и да спечели срещата с 2:0 карти, след като водеше с 12:4 на собствения избор Inferno, но международният тим взе следващите осем рунда, за да вкара картата в продължение, което спечели, завършвайки обрата си. Датчаните успяха да бъдат по-категорични на избора на съперника - Nuke, но на Ancient капитулираха, след като водиха с 5:2. MOUZ спечели цели 11 рунда подред и се превърна в първия финалист в Клуж-Напока.

STOP HIM IF YOU CAN! Spinx SHREDS FOUR ON SITE! pic.twitter.com/ciOPHg43sZ