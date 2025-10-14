БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в...
Първи случай на грип у нас
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Фалстарт на делото за погрома над сградата на Европейската комисия в София

У нас
Един от адвокатите не се яви на разпоредителното заседание в съда

Фалстарт на делото за погрома над сградата на Европейската комисия в София. Причината - един от адвокатите Петър Петров не се яви на разпоредителното заседание в Софийския районен съд. Той е подал молба за отлагане на делото.

Шестимата са привлечени към наказателна отговорност за това, че на 22 февруари 2025 г. са извършили непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

Обвиненията са за блъскане по входната врата на централния вход на административната сграда на Европейския парламент и Европейската комисия в София, както и опит да бъде подпалена входната врата.

Обвинението също включва и блъскане на полицай.

До безредиците се стигна през февруари по време на организиран от партия "Възраждане" протест срещу еврото. Ако бъдат признати за виновни от съда обвиняемите могат да получат до пет години затвор.

