Фантастичен Везенков и трилър с Швеция запазиха надеждите на България за Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

Българският национален отбор за мъже продължава да мечтае за Евробаскет 2025 в Латвия, Кипър, Полша и Финландия. Селекцията на Росен Барчовски оцеля срещу Швеция с 81:77 след продължение в среща от петия кръг в група D, изиграна в "Арена Ботевград". Мачът предложи изключително много обрати, а в допълнителните 5 минути българите сътвориха финален щурм, който бе достатъчен да повали състава, воден от Мико Рийпинен.

Безспорно драматичният успех се дължи както на препълнената до краен предел зала, така и на Александър Везенков, който изригна с 40-точков рецитал за чудовищен коефициент на полезно действие от 49. По този начин "лъвовете" стопираха своята негативна серия в пресявките от две поредни грешни стъпки.

"Трикольорите" продължават да се намират на последното четвърто място във временното класиране в групата с две победи и три загуби, с колкото са и шведите, които продължават да имат предимство, тъй като не загубиха с 14 или повече точки. Така за представителният ни тим се нуждае от задължителна победа на 23 февруари (неделя), когато ще сложи край на квалификациите с визита на Германия, докато скандинавците ще домакинстват на Черна гора.

Агресията в защита и размяната на точни стрелби властваха в откриващите минути. Рецитал на Александър Везенков и присъствието на Емил Стоилов връчиха водачеството на домакините. Гостите намериха своите оръжия, особено в офанзивен план, но Константин Костадинов се погрижи българите да си издействат 3 точки разлика в края на встъпителния период.

Началото на следващата десетка не даде много поводи за реализиране на точки и равенството често присъстваше на таблото. Шведите първи се отърсиха от статуквото, влизайки в ролята на еднолични лидери чрез Мелвин Панцар и Виктор Гадефорс, за се оттеглят в съблекалнята при 39:34.

