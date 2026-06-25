Феликс Нмеча прикова вниманието на европейските грандове, но Борусия Дортмунд не смята да се разделя лесно с него

Феликс Нмеча се превърна в един от големите печеливши за Германия по време на световното първенство, а впечатляващите му изяви не останаха незабелязани от водещите клубове в Европа.

25-годишният полузащитник на Борусия Дортмунд беше сред най-силните фигури в състава на селекционера Юлиан Нагелсман в първите двубои на Бундестима на Мондиал 2026. След като пропусна близо шест седмици заради травма на коляното в края на клубния сезон, Нмеча успя навреме да възстанови формата си и да заслужи място в националния отбор.

В Дортмунд отлично осъзнават значението на халфа за играта на тима. По време на неговото отсъствие отборът изпитваше сериозни трудности в прехода между защита и атака, а наставникът Нико Ковач неведнъж подчертаваше колко важна е ролята му в изграждането на играта.

Затова и ръководството на Борусия планира да изгради бъдещия си състав около Нмеча, заедно с други ключови фигури като Нико Шлотербек и Серу Гираси.

Въпреки това интересът към германския национал расте с всеки изминал мач. Според информации от Германия редица водещи европейски клубове следят внимателно развитието му, като особено сериозен изглежда интересът от Висшата лига. Нмеча има английски корени в кариерата си, след като е преминал през академията на Манчестър Сити, което го прави още по-привлекателна опция за клубовете на Острова.

Към момента обаче Борусия Дортмунд няма намерение да се разделя с един от най-важните си футболисти. След подновяването на договора му през март клубът държи всички карти в ръцете си, а според германските медии евентуален трансфер би бил обсъждан само при оферта в размер на около 100 милиона евро.

Засега всичко сочи, че Нмеча ще остане на „Сигнал Идуна Парк“, но предстоящите мачове на Германия на Световното първенство могат допълнително да повишат цената и интереса към полузащитника.