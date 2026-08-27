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Фенербахче, Слован и Викинг с място в основната фаза на Шампионската лига

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Спорт
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Ясно е вече разпределението на урните преди жребия в турнира на богатите.

Фенербахче, Слован и Викинг с място в основната фаза на Шампионската лига
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Фенербахче, Слован Братислава и Викинг ще участват в основната фаза на Шампионската лига.

Турският гранд Фенербахче победи с 2:1 при гостуването си на Олимпиак Лион и спечели правото да играе в най-силния клубен турнир във футбола тази есен. Голове на Ведат Мурики и Арчи Браун в 24-ата и 28-ата минута осигуриха надежден аванс в полза на отбора от Истанбул.

Французите достигнаха само до един гол чрез Малик Фофана след изтичане на малко повече от час игра.

Попадения на Лоис Опенда и Каил Мудаш от Лион бяха отменени заради засади и Фенербахче се класира напред след общ резултат 3:2.

Викинг се наложи с 3:1 на свой терен срещу Динамо Загреб и с общ резултат 5:3 също продължава напред в Лигата.

Шампионът на Хърватия взе преднина чрез Арбър Ходжа още в десетата минута, но Златко Трипич изравни от дузпа само осем минути след това.

Едвин Аустбьо и Тобиас Мой бяха точни в началото на второто полувреме и осигуриха първо участие за норвежците в груповата фаза на Шампионската лига.

Слован Братислава също завоюва правото да играе на най-високо ниво поне до края на януари 2027 година. Словаците елиминираха домакина Целие след успех с 2:1 след продължения.

Андраж Спорар изведе Слован напред в 18-ата минута, но Свит Сешлар изравни от дузпа в 34-ата минута.

Решителният гол за гостите от Братислава падна в 100-ата минута и бе дело на панамеца Кристиан Мартинес.

Жребият за основната фаза на турнира ще се проведе тази вечер в Монако.

Всички участници в Шампионската лига:
първа урна
Пари Сен Жермен (Франция)
Байерн Мюнхен (Германия)
Реал Мадрид (Испания)
Ливърпул (Англия)
Интер Милано (Италия)
Манчестър Сити (Англия)
Арсенал (Англия)
Барселона (Испания)
Атлетико Мадрид (Испания)

втора урна
Борусия Дортмунд (Германия)
Рома (Италия)
Спортинг Лисабон (Португалия)
Астън Вила (Англия)
Порто (Португалия)
Манчестър Юнайтед (Англия)
Брюж (Белгия)
Бетис (Испания)
ПСВ Айндховен (Нидерландия)

трета урна
Фейенорд (Нидерландия)
Лил (Франция)
Будьо/Глимт (Норвегия)
Наполи (Италия)
РБ Лайпциг (Германия)
Виляреал (Испания)
Фенербахче (Турция)
Шахтьор Донецк (Украйна)
Галатасарай (Турция)

четвърта урна
Славия Прага (Чехия)
Слован Братислава (Словакия)
Щутгарт (Германия)
АЕК Атина (Гърция)
ЛАСК Линц (Австрия)
Комо (Италия)
Ланс (Франция)
Викинг (Норвегия)
Сабах (Азербайджан)

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Слован Братислава #ФК Викинг #ФК Фенербахче

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