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Фенербахче спечели отново титлата в турското баскетболно първенство след драма

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“Фенерите” победиха Бешикташ със 77:75, за да спечелят серията с 3-1 и да си осигурят трети пореден трофей

фенербахче спечели баскетболната титла турция път историята
Снимка: X / @FBBasketbol архив

Фенербахче отново е шампион на Турция. В напрегнат мач номер 4 от финалите на турската лига, “фенерите” победиха Бешикташ със 77:75, за да спечелят серията с 3-1 и да си осигурят трети пореден трофей в местното първенство. Бешикташ водеше през по-голямата част от двубоя и поддържаше преднината си почти до самия край, но няколко неуспешни атаки в заключителните моменти отвориха вратата за Фенербахче.

При по-малко от 20 секунди до края Фенербахче изоставаше с една точка, но Бешикташ загуби притежанието на топката, давайки на гостите последен шанс да излязат напред.

Уейд Болдуин направи невероятен пас към оставения непокрит Тарик Биберович, който реализира победната тройка 1.9 секунди преди сирената, за да даде преднина от две точки на своя тим. Гардът на Бешикташ Девън Дотсън пропусна последния изстрел в мача, което позволи на Фенербахче да отпразнува третата си поредна титла в турския шампионат.

С този триумф старши треньорът на Фенербахче Шарунас Ясикевичус постигна историческо постижение, достигано преди това единствено от легендарния сръбски наставник Желко Обрадович. Шарас стана едва вторият треньор в историята на клуба, който го извежда до три поредни шампионски титли, печелейки надпреварата във всеки от първите си три сезона с отбора след пристигането си през 2024 г.

Гардът на Фенербахче Уейд Болдуин беше избран за MVP на финалите в турската лига, след като записа средно по 15.3 точки, 4.3 борби и 4.5 асистенции в серията.

#БК Фенербахче

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