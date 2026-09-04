Феновете на Локомотив Пловдив поискаха промяна и поставиха управлението на Крушарски на гласуване

Клубът на привържениците на Локомотив Пловдив излезе с остра позиция относно управлението на "черно-белите“ и ситуацията около представителния отбор. От фенклуба обявиха, че според тях състоянието на клуба е достигнало "критична точка“, като стартираха официално допитване сред своите членове за бъдещето на собственика Христо Крушарски.

Привържениците посочват, че управлението на Крушарски е довело до трайно разделение в локомотивската общност и до действия, които според тях не отговарят на ценностите на клуба.

Именно поради тази причина членовете на фенклуба трябва да отговорят на един конкретен въпрос – дали смятат, че управлението на Христо Крушарски трябва да приключи.

"Днес състоянието на клуба и отбора е достигнало критична точка. Управлението на Христо Крушарски доведе до трайно разделение в нашата общност и до действия, които, според нас, се разминават с ценностите на Локомотив“, заявиха от организацията на привържениците.

След приключването на допитването резултатите ще бъдат обявени публично. Следващата стъпка ще бъде свикването на широка открита среща на локомотивската общност, на която трябва да бъдат обсъдени резултатите от гласуването и евентуалните последващи действия.

От фенклуба подчертаха, че Локомотив е преди всичко общност и привържениците трябва да имат право на глас при определянето на посоката, в която клубът се развива.