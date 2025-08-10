БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Ференцварош загря за Лудогорец с лесен успех в Унгария

Спорт
Действащите шампиони в унгарския елит не срещнаха проблеми с Ниредхаза.

Ференцварош ще бъде в отлично настроение преди реванша срещу Лудогорец в третия квалификационен кръг от Шампионска лига. Съперникът на разградчани постигна победа срещу Ниредхаза с 4:1 в третия кръг от унгарския елит.

Действащите шампиони имаха затруднения в много малко минути от мача, въпреки че старши треньорът Роби Кийн направи доста промени в състава. Два гола за успеха на зелените вкара набиращият скорост млад местен голмайстор Жомбор Грубер – единият от дузпа, едно попадение и асистенция добави националът Барнабаш Варга, а Джонатан Леви също се разписа. Домакините от Ниредхаза върнаха един гол в 66-ата минута от дузпа, реализирана от резервата Брайт Едомуони. Нигериецът Едомуони се появи на почивката вместо познатия у нас бивш нападател на Ботев (Враца) Дориан Бабунски.

Ференцварош отново е на 1-о място в класирането със 7 точки от три мача и по-добра голова разлика от Дебрецен. Утре обаче на върха може да излезе Академия Пушкаш, който има 6 точки и гостува на новака Кишварда, който е само с 1 пункт.

Донякъде неочаквано, Ниредхаза пое инициативата в първите минути, но докато домакините многократно избираха лоши решения пред вратата на Ференцварош, гостите превърнаха първия си шанс в гол чрез Грубер. Оттам нататък волята на столичния отбор очевидно надделя и когато с инерция донесоха топката до вратата на гостите, в 22-ата минута Варга удвои.

В 33-ата минута голът от свободен удар на шведския полузащитник Джонатан Леви напрактика сложи точка на спора, а домакините трябваше да се радват, че падат само с три гола, тъй като минути преди края Леви пропусна шокиращо на празна врата.

След почивката Ференцварош, с уверената си преднина, намали значително темпото. Възползвайки се от това, Ниредхаза изпита няколко пъти рефлекса на вратаря Давид Атила Гроф, който смени днес Денеш Дибус.

Нелепо докосване с ръка на Ибрахим Сисе донесе дузпа за домакините, от която те съкратиха пасива си с 1 гол. Но в 75-ата минута Грубер вкара втория си гол в мача, също от дузпа.

