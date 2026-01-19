БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Валентино - маестрото на италианската мода, почина на 93...
Чете се за: 01:00 мин.
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият...
Чете се за: 01:22 мин.
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев...
Чете се за: 05:27 мин.
Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Чете се за: 02:05 мин.
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

Фил Фодън ще бъде на разположение за гостуването в Норвегия

Чете се за: 01:52 мин.
Английският национал получи травма при поражението с 0:2 от Манчестър Юнайтед във Висшата лига и бе заменен на почивката.

Фил Фодън
Полузащитникът на Манчестър Сити Фил Фодън ще бъде на разположение за гостуването на Бодьо/Глимт в Шампионската лига, въпреки че е със счупване на ръката. Това потвърди мениджърът на „гражданите“ Пеп Гуардиола преди двубоя.

Английският национал получи травмата при поражението с 0:2 от Манчестър Юнайтед във Висшата лига и бе заменен на почивката, но според Гуардиола контузията няма да го извади от състава.

„Счупи малка кост, но носи шина и е готов за утре“, заяви испанският специалист.

Наставникът подчерта, че фокусът на тима вече е изцяло върху Шампионската лига и целта за място сред първите осем.

„Юнайтед бяха по-добри и заслужиха победата. Когато това се случи, просто трябва да го приемеш, да се подобриш и да продължиш напред“, коментира Гуардиола.

Той изрази и сериозно уважение към норвежкия съперник.

„Преди няколко години бяха във втора дивизия, а сега играят в Шампионската лига и стигнаха полуфинал в Лига Европа. Това заслужава огромен респект. Казах на играчите си, че ни очаква много труден мач“, допълни мениджърът, като акцентира и върху специфичните условия за игра северно от Полярния кръг.

При победа в срещата Манчестър Сити ще направи важна крачка към директно класиране за осминафиналите. Към момента шампионът от 2023 година заема четвъртото място във временното класиране сред 36-те участващи отбора.

