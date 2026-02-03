Филип Кръстев пред трансфер в Гьозтепе

Филип Кръстев е на път да смени своята футболна принадлежност. Играчът на Оксфорд Юнайтед близо до трансфер в Гьозтепе, където старши треньор е Станимир Стоилов. Тимът, воден от българския специалист, ще си осигури услугите на българския национал за пролетния полусезон. Това съобщава журналистът Орчун Актен, използвайки своя официален профил в X.

Българинът собственост на корпорацията „Сити Футбол Груп“, като договорът му е с белгийския втородивизионен Ломел Юнайтед, също част от групата. Сега преотстъпването в английския Оксфорд Юнайтед ще бъде прекратено и ще бъде подписан нов договор за отдаване в турския тим, където старши треньор е българския специалист Станимир Стоилов.

„Жълто-черните“ от Оксфорд в момента са на 23-о място във второто ниво в Англия, известно като Лига Чемпиъншип. За този тим юношата на Славия има 16 мача, в които е вкарал 1 гол и е записал една асистенция. Турският журналист също така заяви, че Кръстев има постигната договорка за личните си условия и сделката в посока Гьозтепе вероятно ще бъде оформена и официализирана бързо.

Стоилов познава много добре качествата на нисичкия полузащитник, тъй като двамата работиха заедно в съвместния им период в Левски. Също така, българският специалист няколко пъти е казвал на пресконференциите, че има нужда от повече креативност в предни позиции. Пристигането на Кръстев е ход в тази посока, тъй като силата му е като плеймейкър зад централния нападател.