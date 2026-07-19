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Финал на свеотното първенство по футбол: Испания - Аржентина (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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22:34, 19.07.2026
Спорт
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Снимки от финала на Мондиал 2026
Снимка: БТА
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Снимки: БТА
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#Световно първенство по футбол 2026 г.
#Национален отбор на Аржентина по футбол
#Национален отбор на Испания по футбол
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