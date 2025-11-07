Финал за Камерън Нори в Мец

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Британецът обърна Лоренцо Сонего на полуфиналите.

Камерън Нори си осигури място на финала на турнира ATP 250 в Мец. Британецът обърна Лоренцо Сонего след 4:6, 6:2, 6:2 на полуфиналите. Обратът над италианеца бе достатъчен за втората ракета на Великобритания да спори за титлата във френския град за втора поредна година.

Нори, който си гарантира класиране в топ 30 за края на сезона, загуби на финала в Мец миналата година от французина Бенжамен Бонзи и сега се надява на реванш в двубоя за трофея.

Британецът очаква в спора за титлата американеца Лърнър Тиен, който в другия полуфинал се наложи над "щастливия губещ" Виталий Сачко от Украйна с 6:1, 6:4.

#тенис турнир в Мец 2025 #Камерън Нори #Лоренцо Сонего

