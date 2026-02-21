БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Финландия и Словакия влизат в битка за бронзовите медали в хокейния турнир в Милано/Кортина 2026

Вяра Илиева
Всичко от автора
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Сблъсъкът е тази вечер в зала "Санта Джулия“ в Милано.

гледайте бнт финландия словакия битка бронзовите медали хокейния турнир милано кортина 2026
Отборите на Финландия и Словакия ще спорят за бронзовите медали в мъжкия хокеен турнир на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.

Сблъсъкът е тази вечер в зала "Санта Джулия“ в Милано и ще започне в 21:40 часа.

Олимпийският шампион от преди 4 години Финландия загуби на полуфиналите от Канада с 2:3, след като водеше с два гола. Словакия отстъпи на САЩ с 2:6 в другия мач късно снощи.

На Игрите в Пекин 2022 словаците спечелиха първия си олимпийски медал, когато за бронза отстраниха Швеция.

Финландия и Словакия бяха част от Група B и се срещнаха в откриващия мач на турнира на 11 февруари. Словакия поднесе голямата изненада, побеждавайки действащия олимпийски шампион с 4:1.

Финалът за титлата между САЩ и Канада е утре, 22 февруари, а прякото предаване по БНТ 1 стартира в 15:00 часа.

