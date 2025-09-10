Финландия постигна историческо класиране на полуфинал на Евробаскет

Финландия ще играе за първи път в историята си на полуфинал на Евробаскет. "Глутницата" надделя в двубоя между двете приятни изненади, побеждавайки Грузия с 93:79 в "Арена Рига" в столицата на Латвия.

Селекцията на Ласи Туови не само, че надстреля съперника си - хладнокръвните скандинавци постигнаха най-важния си успех в психологическата битка срещу огнените грузинци, които завършиха срещата без две от големите си звезди - Гога Битадзе и Торнике Шенглия.

Така Суоми очаква победителя от последния четвъртфинал между Германия и Словения, който ще се изиграе по-късно днес.

Нападението на двете приказки не бе на най-високото възможно ниво в откриващия период. Торнике Шенгелия със своите 7 точки успя да бъде равностоен на точните мерници на Лаури Марканен и Микаел Янтунен, но в края скандинавците се възползваха от плитката ротация на Александър Джикич, а горещите ръце на Сасу Салин и Янтунен осигуриха комфортен аванс за тима си след 10 минути игра - 28:15.

Finland have come out FIRING



Finns have made SIX triples in the first quarter.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/YbLBjgT64U — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 10, 2025

Грузия се опита да поправи грешките си от встъпителната четвърт с добра стрелба зад дъгата, но резервите на Ласи Туови, начело със Салин, Едон Маджуни и 18-годишната сензация Мика Муринен, поддържаха двуцифрената преднина на "глутницата". И не само това - почти всичко, което докосваха баскетболистите на Финландия, се превръщаше в кош и така те се оттеглиха на почивката с вкарани 50+ точки при 57:40.

This kid just finished high-school.



Markkanen to Muurinen for the reverse alley-oop!#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/vWvwUaT0m6 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 10, 2025

Скандинавците набиха спирачките в началото на третия период, което отвори вратата на Грузия да се върне в двубоя. Дуда Санадзе, Сандро Мамукелашвили и Шенгелия успяха да скъсят изоставането на тима си на 12 точки при 55:67, а преди последните 10 минути разликата вече беше едноцифрена - 62:71.

"Глутницата" започваше да чувства напрежението, а "кръстоносците" продължиха похода си към един паметен обрат, скъсявайки дистанцията до едва 6 точки при 67:73 и оставащи 7:44 минути. Ключов таймаут на Туови, след който последва невероятна тройка на Миро Литъл, както и изгонването на една от грузинските звезди - Гога Битадзе, обаче сякаш спря устрема на символичните гости. Финландия също беше далеч от убедителна, особено в отсъствието на своя герой Марканен, който вече имаше 4 лични нарушения, но две тройки на Елиас Валтонен охладиха скандинавските страсти за 87:74 и оставащи 4:33 минути. На всичкото отгоре Шенгелия изпусна нервите си и остави Грузия без още една от ключовите си фигури. Двубоят се доигра в оставащите минути, а символичните домакини сложиха точка на спора при 93:79.

CLUTCH VALTONEN DOES IT AGAIN



Elias Valtonen has made six shots from 3P range in this EuroBasket, with four of those being scored in the 4th quarter #EuroBasket pic.twitter.com/AlXQDFU7kH — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 10, 2025

Суоми показа страхотна отборна игра, което се отрази и в листата на реализаторите. Четирима баскетболисти се отчетоха с двуцифрен актив от точки, като най-резултатен бе Микаел Янтунен с 19 точки и 5 борби, Лаури Марканен се отличи със 17, 6 и 4 чадъра, а Едон Маджуни и Сасу Салин се включиха от пейката с 15 и 14 съответно. Маджуни добави 4 асистенции, докато Салин - 7 овладени под двата ринга топки.

Грузия също имаше четирима с над 10 точки - Сандро Мамукелашвили с 22, Дуда Санадзе с 19, Торнике Шенгелия с 18 и Гога Битадзе с 14, но след тях най-резултатните бяха с едва две точки.