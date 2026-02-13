БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и...
Чете се за: 02:10 мин.
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за...
Чете се за: 01:02 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Финландия срази Швеция на олимпийския турнир по хокей

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:40 мин.
Спорт
Запази

Начело в група B излязоха словаците, които записаха втори пореден успех.

Финландия срази Швеция на олимпийския турнир по хокей
Снимка: БТА
Слушай новината

Отборът на Финландия спечели „северното дерби" срещу Швеция с 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в повторение на финала на олимпийския хокеен турнир от Пекин през 2022-а година. Финландците поведоха с 2:0 в първата третина и реално не позволиха на противника да се върне в мача. Така и двата състава са с по една победа и една загуба от първите си два мача в група „В“ в Милано-Кортина.

Начело в класирането излезе Словакия с две победи от два мача, след като нанесе втора загуба на домакина Италия с 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).

Но макар и преди четири години „Суоми“ да взеха златото, те имат едва три победи в 14 срещи на Олимпийски игри. Другият запомнящ се двубой между двата състава е битката за титлата и преди 20 години в Торино.

Въпреки че Швеция имаше по-добър старт на мача, именно Финландия откри резултата в 7:44 минута. Каапо Какко се опита да изведе шайбата до мрежата, но беше блокиран и тя се върна обратно към точката. Николас Матинпало я овладя и се придвижи до върха на кръга за булата, преди да отправи удар през рамото на Филип Густавсон и да открие. Въпреки това, след този гол Швеция продължи да държи шайбата, но вратарят Юусе Сарос пазеше безгрешно финландската мрежа. В края на частта падна и второто попадение. Еету Луостаринен от състава на Финландия стреля, вратарят Густавсон отби, но при добавката Антон Лундел удвои.

В 4:39 минута на втория период Швеция се възползва от числено предимство и с гол на Расмус Далин, който завърши отлично разиграване. Вилиам Нюландер подаде пас назад от края на зоната, където чакаше Далин.

Шведите бяха наказани в 12:47 минута на втората част, когато бяха с човек повече на леда, но загубиха шайбата. Ерик Хаула върна лошо, Джоел Армия внимаваше и я открадна, тръгна сам срещу Густафсон и вкара за 3:1. Натискът на Швеция през третия период не доведе до нищо, а 35 секунди преди финалната сирена Мико Рантанен оформи крайния резултат на празна врата.

Словакия постигна втора победа, но както и в първата среща, и сега Италия не се предаде никак лесно. По-класният словашки състав спечели с 3:2, след като първата третина не предложи попадения. Словакия, особено първата линия с капитан Томаш Татар, Юрай Слафковски и Симон Немец, създадоха хаос в италианската зона, но не успяха да докарат шайбата до мрежата.
Втората част започна с нарушение в 3:07 минута на Томи Пурделер и това веднага беше използвано от Словакия се задейства. Макар и с малко късмет, отбелязаха първия гол в мача. Слафковски подаде шайбата ниско към Худачек, който се опитваше да подаде на Татар, но върха на стика се удари в италиански защитник по пътя, а шайбата се отклони и влезе в мрежата за 1:0. 10 минути по-късно Матуш Сукел удвои, а италианците използваха един от моментите с човек повече на леда и преди края на периода върнаха един гол чрез Матю Брадли.

Италианците опитаха да отговорят с физическа игра и преса, но трябваше да направят смята на вратаря и при един момент на канонада, шайбата отиде у Адам Ружичка, който на празна врата вкара за 3:1. 3:35 минути преди края Италия намали отново на 2:3, след като извадиха вратаря Клара и вкараха допълнителен полеви играч, а Дъстин Гайзли увенча усилията на тима. За повече обаче нямаше нито време, нито възможности и така „Скуадра адзура“ претърпя второ поражение.

#Национален отбор на Финландия по хокей на лед #Национален отбор на Швеция по хокей на лед за мъже #Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
3
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават
4
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните...
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства пред служебния кабинет
5
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства...
От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно разследване на случая „Петрохан“
6
От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Зимни

Йоханес Клаебо пред БНТ: Хората виждат само карането на ските, но всъщност нещата не са само ски
Йоханес Клаебо пред БНТ: Хората виждат само карането на ските, но всъщност нещата не са само ски
Олимпийско злато за Джоузи Баф в сноубордкроса Олимпийско злато за Джоузи Баф в сноубордкроса
Чете се за: 01:25 мин.
Благой Тодев с най-добро класиране от българите в спринта на 10 км в Милано/Кортина Благой Тодев с най-добро класиране от българите в спринта на 10 км в Милано/Кортина
Чете се за: 02:02 мин.
Французинът Кантен Фийон Майе завоюва втори златен медал от Милано/Кортина 2026, след като спечели мъжкия спринт в биатлона Французинът Кантен Фийон Майе завоюва втори златен медал от Милано/Кортина 2026, след като спечели мъжкия спринт в биатлона
Чете се за: 02:27 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
29932
Чете се за: 18:07 мин.
Антон Синапов: Със сигурност днес не беше моят старт и не съм доволен Антон Синапов: Със сигурност днес не беше моят старт и не съм доволен
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по случая „Петрохан“
БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната скоростна тангента край София Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната скоростна тангента край София
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии" Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал от 200 € или 500 €? Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал от 200 € или 500 €?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
На конференцията в Мюнхен: Очаква се ключова реч на Марко Рубио
Чете се за: 06:00 мин.
По света
Повдигнаха обвинение на шофьора на тира, прегазил 85-годишна жена в...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Оставиха в ареста полицайката, заловена с над 2 кг кокаин
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи читалището в...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ