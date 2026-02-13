Финландия срази Швеция на олимпийския турнир по хокей

Отборът на Финландия спечели „северното дерби" срещу Швеция с 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в повторение на финала на олимпийския хокеен турнир от Пекин през 2022-а година. Финландците поведоха с 2:0 в първата третина и реално не позволиха на противника да се върне в мача. Така и двата състава са с по една победа и една загуба от първите си два мача в група „В“ в Милано-Кортина.

Начело в класирането излезе Словакия с две победи от два мача, след като нанесе втора загуба на домакина Италия с 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).

Но макар и преди четири години „Суоми“ да взеха златото, те имат едва три победи в 14 срещи на Олимпийски игри. Другият запомнящ се двубой между двата състава е битката за титлата и преди 20 години в Торино.

Въпреки че Швеция имаше по-добър старт на мача, именно Финландия откри резултата в 7:44 минута. Каапо Какко се опита да изведе шайбата до мрежата, но беше блокиран и тя се върна обратно към точката. Николас Матинпало я овладя и се придвижи до върха на кръга за булата, преди да отправи удар през рамото на Филип Густавсон и да открие. Въпреки това, след този гол Швеция продължи да държи шайбата, но вратарят Юусе Сарос пазеше безгрешно финландската мрежа. В края на частта падна и второто попадение. Еету Луостаринен от състава на Финландия стреля, вратарят Густавсон отби, но при добавката Антон Лундел удвои.

В 4:39 минута на втория период Швеция се възползва от числено предимство и с гол на Расмус Далин, който завърши отлично разиграване. Вилиам Нюландер подаде пас назад от края на зоната, където чакаше Далин.

Шведите бяха наказани в 12:47 минута на втората част, когато бяха с човек повече на леда, но загубиха шайбата. Ерик Хаула върна лошо, Джоел Армия внимаваше и я открадна, тръгна сам срещу Густафсон и вкара за 3:1. Натискът на Швеция през третия период не доведе до нищо, а 35 секунди преди финалната сирена Мико Рантанен оформи крайния резултат на празна врата.

Словакия постигна втора победа, но както и в първата среща, и сега Италия не се предаде никак лесно. По-класният словашки състав спечели с 3:2, след като първата третина не предложи попадения. Словакия, особено първата линия с капитан Томаш Татар, Юрай Слафковски и Симон Немец, създадоха хаос в италианската зона, но не успяха да докарат шайбата до мрежата.

Втората част започна с нарушение в 3:07 минута на Томи Пурделер и това веднага беше използвано от Словакия се задейства. Макар и с малко късмет, отбелязаха първия гол в мача. Слафковски подаде шайбата ниско към Худачек, който се опитваше да подаде на Татар, но върха на стика се удари в италиански защитник по пътя, а шайбата се отклони и влезе в мрежата за 1:0. 10 минути по-късно Матуш Сукел удвои, а италианците използваха един от моментите с човек повече на леда и преди края на периода върнаха един гол чрез Матю Брадли.

Италианците опитаха да отговорят с физическа игра и преса, но трябваше да направят смята на вратаря и при един момент на канонада, шайбата отиде у Адам Ружичка, който на празна врата вкара за 3:1. 3:35 минути преди края Италия намали отново на 2:3, след като извадиха вратаря Клара и вкараха допълнителен полеви играч, а Дъстин Гайзли увенча усилията на тима. За повече обаче нямаше нито време, нито възможности и така „Скуадра адзура“ претърпя второ поражение.