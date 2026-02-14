Фиорентина отказа Комо в Серия А

Фиорентина победи с 2:1 като гост Комо в среща от 25-ия кръг на Серия А. По този начин футболистите от Флоренция събраха актив от 21 точки, но все още остават на 18-то място в класирането, а Комо е на 6-та позиция с 41 пункта.

Николо Фаджоли през първото полувреме даде аванс на Фиорентина, а Мойзе Кен от дузпа в 54-ата минута от дузпа удвои.

В 77-ата минута Фабиано Паризи си отбеляза автогол и върна надеждите на Комо.

Домакините останаха с човек по-малко в 89-ата минута, след като Алваро Мората получи червен картон. Фиорентина се възползва от ситуацията и задържа пминималната си преднина.