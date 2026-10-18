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Флорида отказа Сиатъл в НХЛ

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Картър Верхеги отбеляза хеттрик за Пантърс.

флорида отказа сиатъл нхл
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Картър Верхеги отбеляза хеттрик и Флорида Пантърс спечели с 8:3 срещу Сиатъл Кракен в исторически мач от Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Отборът от Сънрайз е първият с т.нар. „натурален хеттрик“ (три поредни гола от един играч) в три поредни мача, като Верхеги последва постиженията на Брейди Ткачък от предните два двубоя.

Сам Бенет също се разписа три пъти, а Матю Ткачък записа три асистенции. Неговият по-малък брат Брейди добави още две за Пантърс, които спечелиха трети пореден двубой.

Шейн Райт, Фредерик Годро и Райкър Еванс отбелязаха попаденията за Сиатъл, който завърши серия от пет гостувания с баланс 3-1-1. Бъркли Катън и Каапо Како направиха по две асистенции за Кракен, а Джоуи Дакорд отрази 29 от 37 удара на вратата си.

Матвей Мишков и Портър Мартън записаха по гол и асистенция, а Филаделфия Флайърс се наложи с 3:1 над Отава Сенатърс и записа първата си победа за сезона. Дан Владар направи 25 спасявания за „летящите“, които бяха с баланс 0-6-3 в първите си девет двубоя от редовния сезон. Те дори нямаха мач с повече от два гола, преди Тревър Зеграс да се разпише на празна мрежа в края.

Николай Елерс вкара при числено предимство в последната третина и Каролина Хърикейнс спечели с 3:2 срещу Уинипег Джетс. Датчанинът изведе отбора си напред 6:54 минути преди края с първото си попадение през сезона, а Марк Янковски и Йеспери Котканиеми бяха точни преди него.

Лукас Реймънд отбеляза единствения гол при дузпите и Детройт Ред Уингс спечели с 4:3 срещу Сан Хосе Шаркс. Алекс ДеБринкет вкара изравнителното попадение минута и половина преди сирената, а Емит Фини и Джъстин Фолк бяха точни преди него. Маклин Селебрини, Дмитри Орлов и Иван Стенберг се разписаха за „акулите“.

Конър Макдейвид вкара два гола и направи три асистенции за победа на Едмънтън Ойлърс с 6:2 срещу Юта Мамът. Леон Драйзайтл се разписа веднъж и завърши с две точки, а Зак Хайман, Матю Джоузеф и Каспери Капанен отбелязаха останалите попадения за Ойлърс, които спечелиха точки в осем от последните си девет мача.

#НХЛ 2026/2027 #Сиатъл Кракен #Флорида Пантърс

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