ИЗВЕСТИЯ

Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Форум за свободата на медиите се провежда в София

У нас
Форум за свободата на медиите се провежда в София
Снимка: БНТ
Експерти, преподаватели, представители на държавата и изявени журналисти обсъдиха темата за независимостта на медиите в България в рамките на конференцията на тема "Европейският акт за свободата на медиите - рамка за независимост и плурализъм в Европейския съюз".

Симона Велева - председател на СЕМ: "Актът поставя в центъра на вниманието онези ценности, които са в основата на всяко общество. Той въвежда ясни гаранции срещу политическа намеса. Това са принципи, които ние утвърждаваме и защитаваме. Днес да си зададем важния въпрос как до приведем европейските стандарти спрямо българското законодателство. Често като се говори за свобода на медиите широката общественост разбира абсолютна свобода. Нека пазим и укрепваме тази публична сфера заедно."

Йорданка Чобанова - ръководител на представителството на ЕК в България: "На 10 ноември станаха 36 години от началото на демократичните промени. През 1989 и ние поискахме свобода и демокрация. Днес тези ценности ни изглеждат като даденост. Естествено е да избираме, да говорим свободно. ЕС претърпя различни нива на разширяване и на интеграция и вярвахме, че демокрацията е гарантирана. Тази вяра е уязвима и европейската демокрация и под натиск. На гражданите се внушава нетърпимост. Днес сме повече разделени, отколкото обединени. 40 % от българите вярват, че демокрацията в ЕС ще остане стабилна. ЕК предприе поредица от стъпки в тази посока, за да увеличи защитата. Първо чрез механизма за върховенство на закона. Имаме и директива срещу така наречените дела-шамари. Ключовият приоритет е новите правила да работят в интерес на журналистите. Вие трябва да бъдете свободни от натиск, от зависимости и да бъде защитени в съда. Да се гарантира стабилно финансиране на обществените медии. Няма демокрация без свободна журналистика. Европа ще подкрепя независимите медии. Свободата на словото е точно като светлината. Светилищата винаги намира своя път."

Димитър Николов - заместник-председател на комисията по култура и медии в НС: "Свободата на словото изисква отговорност. Журналистиката не е сред най-добре планетите, престижни професии. Убеден съм, че не носителят, а съдържанието ще бъдат определящи."

Ашот Казарян - заместник-министър на културата: "Свободата е в основата на нашата демократична общност. Длъжни сме да защитим интереса на обществото. Министерството активно работи по привеждането на европейското законодателство. Провели сме над 15 срещи на работната група и ще бъдем едни от първите."

Кирил Вълчев - генерален директор на БТА: "Ние трябва да използваме свободата, а не да я рамкираме. Медиите трябва да използват социалните мрежи. Традиционните медии губят повече аудитория заради социалните и видео платформите. БТА е вече в 9 социални мрежи. Изкуственият интелект трябва да бъде в услуга на естествения. В България е важно да има подходящо устойчиво финансиране, гарантиране на прозрачността на рекламата и предоставяне на безвъзмездни средства за регионални медии."

Димитър Абрашев - член на УС на БНР: "Ако има институция в тази страна, която знае какво е да платиш за истината, това е БНР. В БНР не сме перфектни, но има едно нещо, което сме пазили винаги - това е достойнството на професията. Ние сме медия, която не може да бъде купена с рейтинг. Ако европейските институции искат да ни дадат рамка, ние ще има дадем обета си."

Антон Андонов - член на УС на БНТ: "През последните години имаше много дискусии и опити за промяна на Закона за радиото и телевизията. По едни или други причини това не се случи. Предизвикателствата и проблемите на обществените и частните медии са колкото различни, толкова и общи. Важно е да има такъв документ, защото той върши работата, която ние не сме свършили последните години."

