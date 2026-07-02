Фотоизложбата „Професия – спортен фоторепортер“ разказва историята на българския спорт през обектива

Фотоизложбата „Професия – спортен фоторепортер“ събра творби на едни от най-изявените български спортни фотожурналисти. Експозицията представя емблематични кадри, които проследяват развитието на спортната фотография у нас – от 50-те години на XX век до наши дни.

Сред най-ценните експонати са фотографиите на легендарния Юрдан Скрински, останал в историята като „Човекът момент“. Неговите кадри са запечатали едни от най-паметните мигове в българския и световния спорт и продължават да бъдат еталон за поколения спортни фоторепортери.

Изложбата е част от второто издание на Седмицата на фотографията в Антична Сердика и предлага на посетителите възможност да се докоснат до историята на спорта чрез силата на фотографския образ. Експозицията отдава заслужено признание на хората зад обектива, които десетилетия наред съхраняват най-вълнуващите мигове от спортните арени.