Франция иска да забрани социалните мрежи за тийнейджърите нощем

Представете си да не можете да влезете в TikTok или Instagram след 22:00. Звучи като наказание? Това е реално предложение във Франция. Парламентарна комисия иска:

Пълна забрана за социални мрежи за деца под 15 години.

„Цифров комендантски час“ за 15–18-годишни: от 22:00 до 08:00 социалките да са блокирани.

Комисията разследва как TikTok и другите мрежи влияят на психиката. Изводът е, че младите лесно се пристрастяват, губят сън, попадат на токсично съдържание и това се отразява на настроението и дори на здравето им.

Още от 2023 г. във Франция има правило, че ако си под 15, трябва родителско съгласие, за да си направиш акаунт. Сега обаче идеята е още по-драстична: под 15 – изобщо нямаш право, а между 15 и 18 – нощем си офлайн.

Някои родители и психолози смятат, че е време за твърди мерки, защото децата прекарват все повече нощи залепени за екрана. Но компании като TikTok вече се защитават – според тях обвиненията са прекалени и несправедливи.

Предложенията още не са закон, но могат бързо да стигнат до парламента. Ако се приемат, Франция ще стане една от първите държави в Европа с толкова строги правила за социалните мрежи.