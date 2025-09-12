БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Франция иска да забрани социалните мрежи за тийнейджърите нощем

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Запази

Пълна забрана за социалните мрежи за децата под 15

без социални мрежи последва гърция примера австралия
Слушай новината

Представете си да не можете да влезете в TikTok или Instagram след 22:00. Звучи като наказание? Това е реално предложение във Франция. Парламентарна комисия иска:

Пълна забрана за социални мрежи за деца под 15 години.
„Цифров комендантски час“ за 15–18-годишни: от 22:00 до 08:00 социалките да са блокирани.

Комисията разследва как TikTok и другите мрежи влияят на психиката. Изводът е, че младите лесно се пристрастяват, губят сън, попадат на токсично съдържание и това се отразява на настроението и дори на здравето им.

Още от 2023 г. във Франция има правило, че ако си под 15, трябва родителско съгласие, за да си направиш акаунт. Сега обаче идеята е още по-драстична: под 15 – изобщо нямаш право, а между 15 и 18 – нощем си офлайн.

Някои родители и психолози смятат, че е време за твърди мерки, защото децата прекарват все повече нощи залепени за екрана. Но компании като TikTok вече се защитават – според тях обвиненията са прекалени и несправедливи.

Предложенията още не са закон, но могат бързо да стигнат до парламента. Ако се приемат, Франция ще стане една от първите държави в Европа с толкова строги правила за социалните мрежи.

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
2
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
3
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
4
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под "Среден 3" на матурите по български език
5
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под...
Христо Марков - първият в лекоатлетическата ни история олимпийски шампион, който създава олимпийска шампионка
6
Христо Марков - първият в лекоатлетическата ни история олимпийски...

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
2
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
4
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
5
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Деца

Какво е космическата соларна енергия?
Какво е космическата соларна енергия?
NASA въвежда ограничения за китайски граждани NASA въвежда ограничения за китайски граждани
Чете се за: 02:45 мин.
Покемоните - 30 години приключения Покемоните - 30 години приключения
Чете се за: 02:30 мин.
Изкуствен интелект - министър в Албания Изкуствен интелект - министър в Албания
Чете се за: 01:20 мин.
Фондация „Лили Иванова“ подари билети за концерта в Пловдив Фондация „Лили Иванова“ подари билети за концерта в Пловдив
Чете се за: 00:52 мин.
Лиа Каратанчева на полуфинал на двойки в Букурещ Лиа Каратанчева на полуфинал на двойки в Букурещ
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета "Желязков"
НА ЖИВО: Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Съдът решава дали да пусне от ареста Благомир Коцев Съдът решава дали да пусне от ареста Благомир Коцев
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Албания назначава министър с изкуствен интелект Албания назначава министър с изкуствен интелект
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Продължава издирването на мъжа, заподозрян за жестокото убийство в...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Случаят с бития полицейски началник: Четиримата задържани застават...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Излизат резултатите за качеството на водата от първия сондаж в Плевен
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ