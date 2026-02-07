Франьо фон Алмен: Чувствам се като във филм

Само един опит беше необходим на 24-годишния Франьо фон Алмен, за да спечели олимпийското злато в спускането при мъжете от надпреварата в алпийските ски, засенчвайки швейцарската легенда и негов съотборник Марко Одермат.

Той направи така, че победата да изглежда лесна, но пътят на младежа към златото далеч не е гладък. След трагичната загуба на баща му, когато е само на 17 години, развиващата се кариера на Фон Алмен е почти спряна от липса на финансиране. Швейцарецът се обръща към краудфъндинга, което му позволява да продължи още един сезон, а този ход вече му се отплати.

Дебютът на Франьо фон Алмен на Световната купа идва през 2023 година, а едва наскоро той започна да се конкурира с №1 в света и негов приятел Одермат. След като постигна първата си победа за Световната купа в супергигантския слалом през януари 2025-а, Фон Алмен накара света да му обърне внимание месец по-късно, когато на 23-годишна възраст спечели световната титла в спускането.

След звездното му олимпийско спускане зрителите скандираха „Франьо“, а Фон Алмен се обърна към публиката, вдигайки ските си с усмивка на лице.