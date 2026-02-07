БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Записи от камерите в района на хижа...
Франьо фон Алмен: Чувствам се като във филм

Швейцарецът спечели първото олимпийско злато в Италия.

Франьо фон Алмен
Само един опит беше необходим на 24-годишния Франьо фон Алмен, за да спечели олимпийското злато в спускането при мъжете от надпреварата в алпийските ски, засенчвайки швейцарската легенда и негов съотборник Марко Одермат.

Той направи така, че победата да изглежда лесна, но пътят на младежа към златото далеч не е гладък. След трагичната загуба на баща му, когато е само на 17 години, развиващата се кариера на Фон Алмен е почти спряна от липса на финансиране. Швейцарецът се обръща към краудфъндинга, което му позволява да продължи още един сезон, а този ход вече му се отплати.

Дебютът на Франьо фон Алмен на Световната купа идва през 2023 година, а едва наскоро той започна да се конкурира с №1 в света и негов приятел Одермат. След като постигна първата си победа за Световната купа в супергигантския слалом през януари 2025-а, Фон Алмен накара света да му обърне внимание месец по-късно, когато на 23-годишна възраст спечели световната титла в спускането.

След звездното му олимпийско спускане зрителите скандираха „Франьо“, а Фон Алмен се обърна към публиката, вдигайки ските си с усмивка на лице.

„Чувствам се като във филм, не съвсем реално. Предпочитам да се опитам да се концентрирам върху това, което тепърва предстои“, каза Франьо фон Алмен, който не иска да се връща към трудните времена след загубата на баща му.

