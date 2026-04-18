Френската актриса Натали Бай почина на 77-годишна възраст

Френската актриса Натали Бай, носителка на четири награди „Сезар“, почина на 77-годишна възраст в Париж, предаде Франс прес, като цитира нейни близки.

Тя боледуваше и беше в тревожно здравословно състояние от миналото лято. Бай е играла в около сто филма. Сред режисьорите, с които е работила, са Франсоа Трюфо, Ксавие Долан, Бертран Блие, Клод Шаброл.

Бай участва и в холивудски продукции, сред които "Хвани ме, ако можеш" на Стивън Спилбърг, в който си партнира с Леонардо Ди Каприо. Френската актриса имаше роля и сериала "Имението Даунтаун".

Натали Бай почина в петък вечерта в дома си в Париж, се казва в изявлението на членовете на семейството, сред които е и дъщеря ѝ Лора Смет. Тя е плод на връзката на актрисата с рокаджията Джони Холидей.