Иран отново затвори Ормузкия проток
Преди вота в неделя: Членове на СИК-ове в Бургас напускат...
От ЦИК обясняват за дефектните бюлетини и за смяната на...
Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково...
Ден за размисъл преди предсрочния парламентарен вот на 19...
Френската актриса Натали Бай почина на 77-годишна възраст

від БНТ , Източник: БТА
френската актриса натали бай почина годишна възраст
Френската актриса Натали Бай, носителка на четири награди „Сезар“, почина на 77-годишна възраст в Париж, предаде Франс прес, като цитира нейни близки.

Тя боледуваше и беше в тревожно здравословно състояние от миналото лято. Бай е играла в около сто филма. Сред режисьорите, с които е работила, са Франсоа Трюфо, Ксавие Долан, Бертран Блие, Клод Шаброл.

Бай участва и в холивудски продукции, сред които "Хвани ме, ако можеш" на Стивън Спилбърг, в който си партнира с Леонардо Ди Каприо. Френската актриса имаше роля и сериала "Имението Даунтаун".

Натали Бай почина в петък вечерта в дома си в Париж, се казва в изявлението на членовете на семейството, сред които е и дъщеря ѝ Лора Смет. Тя е плод на връзката на актрисата с рокаджията Джони Холидей.

#Натали Бай #кончина

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
ЦСКА срещу Левски в първия кръг от плейофите
2
ЦСКА срещу Левски в първия кръг от плейофите
Ватман черпи пътниците, които си купуват билет в трамвая
3
Ватман черпи пътниците, които си купуват билет в трамвая
В събота ще има купесто-дъждовна облачност, с краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици
4
В събота ще има купесто-дъждовна облачност, с краткотрайни,...
В Лудогорец останаха недоволни от програмата
5
В Лудогорец останаха недоволни от програмата
Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР
6
Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на премиера,...

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
4
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
6
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

Софийската опера посреща звездата на Нидерландският национален балет Мая Макхатели
Софийската опера посреща звездата на Нидерландският национален балет Мая Макхатели
Новият български филм "Чамкория" пресъздава атентата в църквата "Света Неделя" Новият български филм "Чамкория" пресъздава атентата в църквата "Света Неделя"
Чете се за: 02:32 мин.
В памет на героите: Ролята на Брацигово в Априлското въстание В памет на героите: Ролята на Брацигово в Априлското въстание
5581
Чете се за: 04:35 мин.
Французин спечели картина на Пикасо за 1 милион евро от томбола Французин спечели картина на Пикасо за 1 милион евро от томбола
Чете се за: 00:45 мин.
Битката при Дряновския манастир: Разказ за саможертвата на 200 български четници Битката при Дряновския манастир: Разказ за саможертвата на 200 български четници
Чете се за: 04:10 мин.
Лиса Стенсфийлд на 60 години Лиса Стенсфийлд на 60 години
Чете се за: 06:27 мин.

Иран отново затвори Ормузкия проток
Иран отново затвори Ормузкия проток
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Машините за гласуване са проверени и инсталирани на 100% Машините за гласуване са проверени и инсталирани на 100%
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
От ЦИК обясняват за дефектните бюлетини и за смяната на членове на СИК-ове От ЦИК обясняват за дефектните бюлетини и за смяната на членове на СИК-ове
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Преди вота в неделя: Членове на СИК-ове в Бургас напускат в последния момент Преди вота в неделя: Членове на СИК-ове в Бургас напускат в последния момент
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Ден преди вота: Сандански, Петрич, Кресна и Благоевград с най-много...
Чете се за: 02:12 мин.
Регионални
Изборите в Турция: В Истанбул ще се гласува само в 7 секции
Чете се за: 02:50 мин.
Парламентарни Избори 2026
Трима души са в болница след тежка катастрофа между два автомобила...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Камион, натоварен с картофи, се преобърна на АМ "Тракия"...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
