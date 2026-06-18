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Френският президент Макрон прие Доналд Тръмп във Версайския дворец (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:27 мин.
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френският президент макрон прие доналд тръмп версайския дворец
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Френският президент Еманюел Макрон и неговата съпруга Брижит бяха домакини на президента на САЩ Доналд Тръмп във Версайския дворец, някогашната разкошна резиденция на Краля Слънце Луи XIV. Срещата е част усилията за подобряване на трансатлантическите връзки, предаде Ройтерс.

Макрон и съпругата му посрещнаха Тръмп на стълбите пред двореца, след което тримата позираха за снимка пред фоторепортерите.

"Красиво е", възкликна американският президент по отношение на двореца.

По-рано лидерът на САЩ съобщи, че е приел поканата на Макрон да вечерят във Версай, край Париж, защото според собствените си думи е "почитател на красивите места".

"Версай не е просто позлата, това е нещо сериозно", каза Тръмп във вторник в кулоарите на срещата на върха на Г-7 в Евиан, курорт близо до швейцарската граница.

Вчера той отново сподели възхищението си от поканата. "Очаквам с нетърпение много специалната вечеря тази вечер с президента Макрон и неговата прекрасна съпруга във Версайския дворец. Това е красив дворец, може би най-красивият от всички."

Снимки: БТА

#Еманюел Мкрон #Доналд Тръмп #Версайския дворец #Версай

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