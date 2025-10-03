БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Фриц с труден успех в първия си двубой в Шанхай

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

В третия кръг американецът ще играе срещу Джовани Мпечи Перикар (Франция).

давидович фокина елиминира водача схемата тейлър фриц обрат полуфиналите вашингтон
Слушай новината

Най-добрият американски тенисист Тейлър Фриц се класира за третия кръг на турнира от сериите Мастърс 1000 на твърди кортове в Шанхай (Китай), който е с награден фонд над 9 милиона долара.

Поставеният под №5 в схемата постигна труден успех над Фабиан Марожан (Унгария) с 2:6, 7:6 (4), 7:6 (1) за 2:23 часа.

Фриц загуби първия сет, след като допусна два пробива, но в следващите две части успя да спечели след тайбрек, след като в 12-ия гейм на третия сет пропиля два мачбола.

В третия кръг той ще играе срещу Джовани Мпечи Перикар (Франция), който спечели срещу Лука Нарди (Италия) с 6:3, 7:6(4).

Номер 11 в схемата Каспер Рууд (Норвегия) отпадна след поражение от Зизу Бергс (Белгия) с 3:6, 7:5, 4:1 и отказ на Рууд заради физически проблеми след повече от два часа на корта.

Свързани статии:

Новак Джокович започна с победа на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай
Новак Джокович започна с победа на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай
Сърбинът се наложи в два сета над Марин Чилич.
Чете се за: 02:17 мин.
#тенис турнир в Шанхай 2025 #Тейлър Фриц

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Временно се ограничава движението по магистрала "Хемус" в двете посоки
1
Временно се ограничава движението по магистрала "Хемус" в...
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО)
2
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки...
Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от водната стихия
3
Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от...
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище Елените
4
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище...
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
5
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха системата BG-ALERT
6
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Пловдивски митрополит Николай: Много по-православно е да покараш колело, отколкото да сърфираш от дивана
6
Пловдивски митрополит Николай: Много по-православно е да покараш...

Още от: Тенис

Новак Джокович започна с победа на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай
Новак Джокович започна с победа на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай
Джесика Пегула е полуфиналистка на тенис турнира в Пекин Джесика Пегула е полуфиналистка на тенис турнира в Пекин
Чете се за: 01:40 мин.
Александър Донски се класира за финала на двойки на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в Брага Александър Донски се класира за финала на двойки на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в Брага
Чете се за: 01:20 мин.
Янаки Милев и испанският му партньор Алваро Буено Хил ще спорят за титлата на тенис турнира в Сарагоса Янаки Милев и испанският му партньор Алваро Буено Хил ще спорят за титлата на тенис турнира в Сарагоса
Чете се за: 01:10 мин.
Янаки Милев намери място във финалното каре на двойки на турнир в Сарагоса Янаки Милев намери място във финалното каре на двойки на турнир в Сарагоса
Чете се за: 01:00 мин.
Гърневска и Александрова отстъпиха на крачка от финала на двойки във Варна Гърневска и Александрова отстъпиха на крачка от финала на двойки във Варна
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили, евакуация и три жертви (ОБЗОР)
Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили,...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
"Ад беше, в 2:00 ч. тръгнахме към пожарната": Евакуация и огромни щети от водната стихия в Царево "Ад беше, в 2:00 ч. тръгнахме към пожарната": Евакуация и огромни щети от водната стихия в Царево
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
50 години битка за чиста вода в Брезник: Ще се стегнат ли "държавните мъже", за да решат проблема? 50 години битка за чиста вода в Брезник: Ще се стегнат ли "държавните мъже", за да решат проблема?
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Още два изтребителя F-16 пристигнаха в авиобаза "Граф...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Даниел Митов: Природата понякога наистина е безпощадна
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Хаос на АМ "Хемус": Километрични опашки, закъсали коли и...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Хамас готови за преговори по плана на Тръмп за мир
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ