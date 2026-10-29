Фрозиноне не даде шанс на Лече в Серия А

Фрозиноне победи като домакин Лече с 5:1 в среща от 9-ия кръг на италианското футболно първенство. Така новаците в Серия А продължават с впечатляващото си представяне и заемат шесто място с актив от 17 точки.

В 25-ата минута Матео Чикела даде аванс на Фрозиноне, а в първата минута на продължението Джакомо Кало удвои от дузпа.

14 минути след старта на втората част Антонио Раймондо вкара трети гол за домакините, а 4:0 направи Даниел Бирлигеа в 72-ата минута, като попадението бе разгледано със системата ВАР за засада.

Швейцарският национал Жоел Монтейро отбеляза почетното попадение за Лече в 82-ата минута, а Бирлигеа оформи крайното 5:1 в четвъртата минута на продължението.