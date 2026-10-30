Футболните националки до 15 г. отказаха Чехия на турнир в Албена

Националният отбор на България по футбол за девойки до 15 години победи Чехия с 3:1 в първия си мач от турнира за развитие на УЕФА в Албена. Момичетата записаха успешен старт в надпреварата, в която участват още Финландия и Турция.

За България реализираха Юлиана Гуцева в 24-ата минута, Мария Сандулова в 37-ата и Ема Тануркова в 81-вата.

Преди началото на двубоя българските националки отправиха специален жест към своята контузена съотборничка Дара Димитрова. Тимът излезе на терена с фланелка с номер 7 в знак на подкрепа и с пожелание за бързото възстановяване и завръщане в игра.

В следващата си среща България ще се изправи срещу Финландия на 1 ноември от 14:30 часа. Националките ще завършат участието си в турнира с двубой срещу Турция на 4 ноември от 9:00 часа.

Всички срещи на тима се излъчват на живо в официалния YouTube канал на Българския футболен съюз.