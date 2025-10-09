БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се...
Чете се за: 02:15 мин.
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата...
Чете се за: 01:25 мин.
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука...
Чете се за: 03:20 мин.
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните...
Чете се за: 02:15 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и...
Чете се за: 06:15 мин.
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

Футболното училище на Ботев Пд стана част от нова програма на УЕФА

Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
футболното училище ботев стана част нова програма уефа
Футболното училище на Ботев (Пловдив) бе дадено за пример в новата програма на Европейската футболна централа (УЕФА) - "Take care", съобщиха от клуба.

Програмата е насочена към ангажиране на спортни организации, треньори, родители и общности в подкрепа на децата за справяне с ключови съвременни предизвикателства – от липса на физическа активност и нездравословни навици, до психично здраве, дигитална зависимост и безопасност.

За документалния филм към четвъртия модул – „Дигитална зависимост“, УЕФА избра Българския футболен съюз за партньор в заснемането. Във фокуса попадна Футболното училище на Ботев Пловдив, което бе посочено като пример как чрез футбола младежите могат да бъдат ангажирани активно, социализирани и насърчени да прекарват по-малко време в дигитална среда.

Снимачният екип на УЕФА посети Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“ в началото на септември, като в продукцията се включиха представители на клуба, родители и деца от школата.

Във филма на Европейската футболна централа участват още полузащитникът на Барселона – Педри, защитникът на Тотнъм – Мики ван де Вен и бившият национален селекционер на Англия – сър Гарет Саутгейт.

