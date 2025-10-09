Футболното училище на Ботев Пд стана част от нова програма на УЕФА

Футболното училище на Ботев (Пловдив) бе дадено за пример в новата програма на Европейската футболна централа (УЕФА) - "Take care", съобщиха от клуба.

Програмата е насочена към ангажиране на спортни организации, треньори, родители и общности в подкрепа на децата за справяне с ключови съвременни предизвикателства – от липса на физическа активност и нездравословни навици, до психично здраве, дигитална зависимост и безопасност.

За документалния филм към четвъртия модул – „Дигитална зависимост“, УЕФА избра Българския футболен съюз за партньор в заснемането. Във фокуса попадна Футболното училище на Ботев Пловдив, което бе посочено като пример как чрез футбола младежите могат да бъдат ангажирани активно, социализирани и насърчени да прекарват по-малко време в дигитална среда.

Снимачният екип на УЕФА посети Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“ в началото на септември, като в продукцията се включиха представители на клуба, родители и деца от школата.

Във филма на Европейската футболна централа участват още полузащитникът на Барселона – Педри, защитникът на Тотнъм – Мики ван де Вен и бившият национален селекционер на Англия – сър Гарет Саутгейт.